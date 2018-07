Paddy Lowe:"Estamos muy contentos con los dos pilotos"

Paddy Lowe hizo declaraciones en la rueda de prensa de jefes de equipo del Gran Premio de Alemania. El actual director técnico de Williams se ha tomado como un reto personal devolver a los de Grove a una zona más alta en la parrilla. A pesar de estar en el tramo final de su carrera, uno de los directores técnicos más míticos y veteranos sigue buscando superarse a sí mismo.

Lowe al igual que Bob Bell ha afirmado que han traído mejoras en el alerón delantero con el objetivo de lograr mejores resultados: "La mejora es muy similar a la de Bob, aunque lo estábamos probando en ambos autos. Así que tenemos dos alas delanteras nuevas y podemos ejecutarlas de manera efectiva en antifase en el garaje. Así que tuvimos un programa perfectamente ejecutado para aprender lo que necesitábamos aprender, reunimos muchos datos. Así que sí, mucho análisis, pero los comentarios hasta ahora son bastante buenos, por lo que es un comienzo alentador.

Los periodistas le han preguntado al director técnico si devolver a Williams a donde pertenece es el mayor desafío de su carrera, Paddy respondió: "Bueno, al final estás resolviendo problemas, no solo sobre un coche sino sobre un equipo y tratando de entender como optimizarlo para ser más competitivo y volver al frente de la parrilla. Esos son problemas muy difíciles de resolver y eso es muy agotador para mi y para mis compañeros."

Paddy Lowe ha respondido también sobre si una dupla más experimentada de pilotos hubiese podido rendir a un nivel más alto: "A todos nos encantaría tener un piloto ganador del campeonato en su equipo, pero eso no es posible. Tienes que llegar a eso por mérito. Tenemos una dupla buena de pilotos, estamos muy contentos con los dos muchachos, tienen mucho talento y sí, sus comentarios no provienen de un nivel de experiencia tan grande como los ganadores del campeonato procoporcionarían. Ellos no piensan que son el problema que tenemos en este momento, el coche no es lo suficientemente rápido, hay muchas cosas que hacer para obtener una plataforma mucho mejor para trabajar y eso es lo que estamos haciendo."

Por último, Paddy ha hablado sobre los nuevos neumáticos que introducirá la FIA para las temporadas 2021, 2022 y 2023: "Nosotros no éramos conscientes de eso. Sé que la idea de las llantas de 18 pulgadas se ha debatido muchas, muchas veces en los últimos diez o más años. Por lo tanto, es algo interesante comprometerse con eso, porque no está del todo claro que sea una buena forma de avanzar, y creo que tenemos que analizar las implicaciones técnicamente yendo en esa dirección. Ciertamente, hace un neumático muy diferente. Un paquete mucho más pesado y bastante desafiante para diseñar y fabricar neumáticos que lleven ese deber en ese perfil."