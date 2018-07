Sainz: "Vamos a necesitar situaciones variadas para evitar que Haas no nos supere en el Mundial"

Google Plus

Carlos Sainz ha terminado décimocuarto en la primera sesión de entrenamientos libres y duodécimo en la segunda, aunque no ha estado exento de percances, ya que en los primeros entrenamientos ha tenido una fuga en la refrigeración de su monoplaza, por lo que ha pasado gran parte de la sesión en el garaje. Por la tarde, fue el primer piloto en marcar un tiempo, aunque el equipo dedicó el día en realizar pruebas en el RS18, sobre todo en el box de Hülkenberg.

El español comenzaba diciendo que intentaron aprender por la tarde lo que no pudieron hacer por la mañana, y asegura que se han centrado en las últimas carreras y en la forma de mejorar el monoplaza. "Al otro lado, han tenido piezas nuevas, experimentales, como un alerón delantero, que han podido evaluar y veremos cómo irá mañana", comentó Sainz. Entre los principales problemas, el piloto ha destacado las vibraciones con los neumáticos ultrablandos, pero fue por un tema de configuración y cree que no es nada que les deba preocupar para la jornada del sábado.

"En los Libres 1 perdimos un poco de tiempo. Eso no te permite hacer una tanda larga normal en los Libres 2. Tuve que experimentar un montón por la tarde, pero esperemos que para mañana estemos bien", continuó diciendo. No obstante, afirma que está dispuesto a dar el máximo el fin de semana, aunque crea que sus máximos rivales están por delante: "Hasta que no logremos la segunda actualización del motor, que llegará mucho más tarde en la temporada, solo podemos aprovechar nuestras oportunidades y Haas está por ahora muy delante".

También aseguró que van a necesitar situaciones variadas para evitar que Haas les supere en el Mundial, ya que están medio segundo por delante, Force India parece que ha dado un paso adelante, al igual que Sauber, por lo que será complicado. Por otro lado, uno de los principales problemas han sido las altas temperaturas de la pista, algo que ya le sucedió en Austria. "Ha ido mal, como siempre, en ese aspecto. No sabemos muy bien por qué, pero en este coche es muy difícil controlar la temperatura de los neumáticos", explicó. De la misma manera, añadió que en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres han sufrido bastante con los neumáticos, pero parten con ventaja con respecto a Austria, ya que sabrán cómo afrontarlo en la carrera.