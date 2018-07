Resumen GP de Alemania 2018 de Fórmula Uno

Ponemos punto y final. Gracias a todos por seguir esta espectacular carrera, ha sido un placer acompañaros. Nos vemos en siete días en Hungría, última carrera antes del parón veraniego.

Hamilton gana tras salir decimocuarta, nunca ha pasado esto en la Fórmula Uno. El británico vuelve a ser líder del Mundial con 17 puntos de ventaja.

Bottas y Räikkönen completan el podio. Alonso no ha acabado la carrera, Sainz decimosegundo tras la sanción. Alucinante la carrera que hemos visto aquí.

¡¡BANDERA A CUADROS!! Increíble la victoria de Lewis Hamilton, salía decimocuarto, ha quedado primero... y además le mete unos puntos a Vettel.

V67/67| Última vuelta del GP de Alemania.

V65/67 Con tanto lío... Stroll fuera de carrera por un problema de frenos y Sirotkin por fuga de aceite.

V63/67| Diez segundos de penalización para Sainz por adelantar durante el coche de seguridad.

V60/67|Bottas ya hace tapón a Räikkönen, mientras que Hamilton abre hueco.

V58/67| Bottas ataca a Hamilton, pero es absurdo.

V58/67| ¡Bandera verde en pista! El Safey Car se marcha y la pista aun está muy complicada.

V55/67| Estas son las posiciones de carrera: HAM; BOT; RAI; VER; HUL; PER; OCO; ERI; SAI; GRO; MAG; HAR; VAN; LEC; ALO; GAS.

V54/67| Hamilton ahora mismo es... ¡líder de la carrera! Como cambia la F1 de un día para otro, el sábado es Hamilton y Vettel por radio casi llorando pidiendo perdón por radio.

V54/67| Vamos a calmarnos un poco. Mucho lío con la lluvia, Vettel se sale en la curva 13 y contra el muro. Bottas para y Mercedes no tenía los neumáticos preparados.

V53/67| ¡¡¡Accidente de Vettel!!! El alemán está fuera de carrera, safety car en pista.

V51/67| Pérez se sale y al entrar a pista ha metido mucha tierra. Ha sido en la zona mojada.

V48/67| Vuelve a parar Leclerc a poner neumáticos de seco, menuda liada han hecho algunos... ha sido una locura. Gasly que tenía extremos también entra.

V47/67| Llueve tan solo en una curva, Verstappen también pone intermedio y la aplicación pone que Gasly ha puesto neumático de lluvia extrema.

V46/67| La locura inunda a algunos equipos, se han arriesgado bastante, ya que tan solo llueve en una curva.

V45/67| ¡Empieza a llover! Cae mucho en la curva seis, en Sauber con velocidad, Leclerc pone intermedio.

V43/67| A pesar de que esperan lluvia, Hamilton para en boxes, neumático ultrablando. Como llueve... pifia de Mercedes.

V42/67| Pues todos por radio comentado que viene la lluvia, sobre todo en la curva uno y dos.

V39/67| Räikkönen deja pasar a Vettel porque el equipo se lo pide. El finlandés cabreado, pero hace caso al equipo.

V35/67| Vandoorne, que rodaba último, llegará al box y parará el coche.

V34/67| Ferrari con problemas en los neumáticos traseros. Los ingenieros les dicen que habrá lluvia en 10-15 minutos.

V32/67| Parada de Alonso, ha aguantado mucho en pista. Pone neumático medio, hasta el final.

V29/67| Ricciardo se queda parado... no tiene motor, madre mía los Renault.

V26/67| Parada de Vettel, neumático blando y si llegará hasta el final, sale cuarto y detrás de él Hamilton.

V23/67| A milimetros han estado Grosjean y Sainz en la curva 6 de tocarse.

V22/67| Magnussen y Sainz con neumáticos medio y Leclerc con blando. Los tres hacen su parada y el monegasco deja la duda entre una o dos paradas.

V20/67| Hülkenberg para, neumático medio y hasta el final. Leclerc y Alonso con blistering y empiezan a sufrir.

V15/67| Ha parado Kimi, una parada lenta de Ferrari, además le han puesto blando, lo que serán dos paradas posiblemente.

V14/67| Pues remontada finalizada, Hamilton es quinto y a esperar situaciones de carrera adversas.

V12/67| Hamilton ya es sexto, Vettel ya saca 21s al británico, la parada le saldría gratis con el británico.

V8/67| Los Haas pierden ritmo, ambos con problemas en los neumáticos traseros. Grosjean ya es octavo y tiene detrás a Hamilton.

V4/67| Hamilton ya está décimo, zona de puntos.

V3/67| Hamilton pasa fácil a Alonso. El español seguramente haya pensado que no merecerá la pena aguantarle.

V2/67| Primer paso por meta: VET; BOT; RAI; VER; MAG; HUL; GRO; PER; SAI; LEC; ALO; HAM; OCO; SIR; ERI; STR; HAR; GAS; RIC; VAN

V1/67| Salida limpia, no hay toques de momento. Vettel se marcha, Bottas intenta seguirle.

¡COMIENZA EL GRAN PREMIO DE ALEMANIA! Undécima prueba del año en marcha. Vettel en la pole, Hamilton decimocuarto a por la remontada. ¡VAMOS!

Vuelta de formación en marcha.

Comienzan los nervios, siempre también a la hora de hacer un directo. Pilotos en los coches, nosotros delante de la pantalla.

Sergio Pérez acaba de decir a los micrófonos de Movistar F1 que esperan lluvia incluso antes de la carrera, ¿tendrá razón? Su compañero francés también la espera e incluso antes.

La última hora está en el box de Toro Rosso. Pierre Gasly estrena nuevo motor y saldrá desde la última posición. ¿Pruebas para Red Bull?

¿Qué tal amigos? ¡Comienza la retransmisión del Gran Premio de Alemania, undécima prueba de la temporada, penúltima carrera antes del parón veraniego!

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Alemania en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 15:10 horas.

Noticias de última hora de cara a la carrera: La única penalización ha sido por el momento la de Daniel Ricciardo, el piloto australiano comenzará la carrera desde el fondo de la parrilla debido a que ha cambiado tres componentes de su motor.

Será una carrera fácil para Sebastian Vettel si consigue hacer una buena salida y mantener su posición, en segundo lugar tendrá a Valtteri Bottas, quien tendrá que salvar los muebles a Mercedes como pueda, mientras que su rival por el título, Lewis Hamilton, saldrá desde la decimocuarta plaza tras su fallo hidráulico durante la clasificación.

Sainz en Alemania | Foto: Getty Images

El poleman de la carrera se mostró muy contento, además dijo que fue "una vuelta fantástica". Por otro lado, Bottas, con gesto serio, aseguraba que se le había escapado la pole por nada y espera mantener su rendimiento para la carrera. Räikkönen aseguró que no está aquí para correr para Vettel, sino para él. Los españoles también fueron protagonistas en zona mixta, Alonso aseguró que estaba contento por conseguir "la pole de clase media". Sainz no uso el nuevo alerón delantero, aún así quedó por detrás de Hülkenberg a tan solo una décima, estas fueron sus declaraciones.

Resumen de clasificación: Vettel saldrá desde la pole en el Gran Premio de Alemania, la 55 de su carrera deportiva y la quinta de la temporada; también ha conseguido batir el récord de la pista, 1:11.212. Los dos pilotos españoles realizaron muy buenas vueltas en la Q1, lo que les permitió pasar el corte. Fernando Alonso se quedó a milésimas de pasar a la Q3, por lo que saldrá en la undécima posición; sin embargo, Carlos Sainz logró pasar el corte y volvió a entrar en el Top 10. El madrileño saldrá en la octava posición. La principal sorpresa la protagonizó Lewis Hamilton, cuando al final de la Q1 ha tenido que aparcar su monoplaza por una pérdida de presión hidráulica al pasar por encima de los pianos, algo que ha puesto en riesgo el motor.

Resumen de Entrenamientos Libres 3: La lluvia hizo acto de presencia en la tercera sesión de entrenamientos libres desde el primer momento, durante la primera media hora tan solo Nico Hülkenberg completó una vuelta. Charles Leclerc fue el más rápido en una sesión en la que tan solo nueve pilotos completaron una vuelta.

Resumen de Entrenamientos Libres 2: Max Verstappen fue el piloto más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres seguido de los recién renovados pilotos de Mercedes Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. Los Ferrari volvieron a esconderse en los entrenamientos libres quedando por detrás tanto de los Red Bull como de los Mercedes. Esteban Ocon y Marcus Ericsson que se quedaron fuera de la primera sesión de entrenamientos libres tuvieron su primer contacto con el trazado.

Resumen de Entrenamientos Libres 1: Daniel Ricciardo logró el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres tan solo cuatro milésimas más rápido que Hamilton. Lo más destacado fue las salidas a la pista de el canadiense Latifi (piloto probador de Force India) y de Antonio Giovinazzi (piloto reserva de Sauber).

Resultados de las carreras anteriores del año actual: Sebastian Vettel llega como líder del campeonato del mundo a esta carrera, el piloto alemán se llevó la victoria en la pasada carrera en Silverstone y sumó siete puntos más que su rival directo Lewis Hamilton. Vettel es el piloto que más carreras ha ganado esta temporada con cuatro victorias, le sigue muy de cerca también Hamilton con tres. Ferrari lidera el mundial de constructores por delante de Mercedes, los italianos les sacan 20 puntos a los germanos.

Podio Alemania 2016. Foto: Mercedes AMG Petronas

Resultados de carreras anteriores: Lewis Hamilton se alzó victorioso en el último Gran Premio en Alemania en 2016 mientras que la última victoria local llegó cuatro años atrás donde Nico Rosberg ganó saliendo desde la pole. Una de las anécdotas más grandes de este trazado fue el "Fernando is faster than you" que le dijo Rob Smedley a Felipe Massa en la carrera de 2010 cuando el brasileño lideraba la carrera para que le dejase pasar a Alonso. Sin duda una frase que marcó el resto de la carrera de Massa que a partir de ahí no volvió a ser el mismo para muchos.

Meteorología para el fin de semana: El tiempo se mantuvo soleado durante los entrenamientos libres, las nubes casi no hicieron acto de presencia. Sin embargo, en la clasificación se pudo ver la lluvia, al contrario que en la carrera donde no se espera que llueva en absoluto.

Estadísticas del circuito: El piloto con más victorias es Michael Schumacher, el kaiser ganó hasta en cuatro ocasiones el Gran Premio de su país, la última en 2006. Aun así, el siete veces campeón del mundo está seguido muy de cerca por otro campeón del mundo, Fernando Alonso que ha ganado en tres ocasiones (2005,2010 y 2012). Lewis Hamilton es junto a Alonso el único piloto en activo en ganar aquí, el inglés ganó en 200 y 2016.

Foto: @F1

El circuito de Hockenheim está situado en el país germano y albergará la undécima prueba de la temporada 2018 de Fórmula uno. Este circuito tiene un total de 17 curvas, 11 son de derechas y seis de izquierdas. Tiene dos zonas de DRS una entre la curva uno y la curva dos y la segunda entre la curva cuatro y la seis donde los pilotos alcanzarán la máxima velocidad.