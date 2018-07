Marchionne deja sus puestos en Ferrari y Fiat

Google Plus

Sergio Marchionne ha dejado sus cargos en Ferrari y Fiat. Era hasta ahora presidente y director ejecutivo de ambas marcas. El motivo de esta retirada es una enfermedad que no se ha especificado. Lo único que se conoce al respecto es que este mes fue intervenido quirúrgicamente de un hombro.

Al frente de Fiat le reemplaza ya Mike Manley mientras que al frente de Ferrari lo hace John Elkann. Se propondrá que Louis C. Camilleri sea director ejecutivo. Esta sustitución de Marchionne llega solo unos meses antes de lo previsto ya que había anunciado anteriormente que en el año 2019 dejaría el cargo en Fiat.

Ferrari ha dado a conocer la noticia a través de un comunicado de prensa en el que explicaba la baja de Marchionne y quiénes ocuparían sus puestos a partir de ahora.

"La Junta de directores de Ferrari ha conocido con profunda tristeza, durante su reunión de hoy, que el presidente y director ejecutivo Sergio Marchionne no podrá volver a trabajar. La Junta agradece a Sergio Marchionne la extraordinaria contribución que ha hecho en los últimos años al timón de Ferrari. La Junta ha nombrado a John Elkann como presidente y propondrá a los accionistas en una reunión que se celebrará en los próximos días que Louis C.Camilleri sea nombrado como director ejecutivo. La Junta también ha dado a Louis C. Camilleri los poderes necesarios para asegurar la continuidad de las operaciones de la compañía. En referencia a la salud de Sergio Marchionne, Fiat Chrysler Automobiles comunica, con gran tristeza, que durante esta semana el señor Marchionne tuvo complicaciones mientras se recuperaba de una operación y éstas han empeorado en las últimas horas. Como consecuencia, el señor Marchionne no podrá volver al trabajo.La Junta de directores de FCA, reunidos hoy, primero expresaron su cercanía hacia Sergio Marchionne su familia y subrayaron la contribución extraordinaria, tanto humana como profesional, que ha hecho a la compañía en estos años", expresaban en el comunicado.

John Elkan habló sobre la situación del italiano: "Para muchos, Sergio ha sido un líder ilustrado, un punto de referencia sin precedentes. Para mí fue una persona en la que confiar, un mentor y sobre todo un amigo. Estoy profundamente entristecido por la condición de Sergio. Era una situación impensable hasta hace unas horas, que deja a todos con un gran sentimiento de injusticia. Mi pensamiento está en Sergio y su familia".