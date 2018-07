Zak Brown tiene interés en una dupla Alonso-Sainz en 2019

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, ha confirmado su interés en tener una dupla española de pilotos la próxima temporada en la escudería de Woking. La dupla estaría formada por Fernando Alonso y Carlos Sainz aunque su deseo no será fácil de cumplir ya que tendría que convencer al asturiano para que se quedarse en este deporte y al madrileño que deje Renault para probar suerte con los ingleses.

Todo esto dejaría fuera a Stoffel Vandoorne, el piloto belga está cuajando una temporada realmente decepcionante y los de Woking parece que ha perdido la paciencia. Vandoorne está lastrando al equipo en el mundial de constructores ya que Alonso está tirando casi solo del equipo en todas las carreras. A pesar de que el belga haya recibido muchos halagos en el pasado por su actual equipo, está en peligro de perder su asiento en 2019.

Brown ha hablado sobre su deseo de renovar a Fernando: "En esta época del año se habla con muchos pilotos, ya que tenemos dos asientos que estamos intentando ocupar". "Como dijo Fernando, aún no está seguro de lo que quiere hacer, de dónde quiere pilotar, así que estamos trabajando en todos los escenarios posibles y hablamos con muchos pilotos. Pero mantenemos esas conversaciones en privado y tomaremos una decisión grupal sobre nuestros pilotos".

El director ejecutivo de McLaren ha afirmado que tener dos pilotos del mismo país podría ser algo bueno: "No hay problema en tener dos pilotos de la misma nacionalidad". "Es comercialmente bueno. Creo que es más importante comercialmente tener dos buenos y emocionantes pilotos. No importa de dónde sean, a menos que tengas un patrocinador particular que dependa de la nacionalidad de tus pilotos, pero no es el caso. Nuestros socios y patrocinadores solo quieren que tengamos a los dos mejores pilotos disponibles".

El piloto madrileño aun así dijo que no está todavía pensando en su futuro y todo esto tan solo son rumores: "Nunca presto atención a los rumores y nunca respondo sobre ello. Ahora mismo creo la próxima temporada es algo muy lejano", declaró el madrileño. "Estoy acostumbrado a los rumores. Todos los años desde 2016 han estado hablando de mi futuro a mitad de año y por eso quiero finalmente firmar un contrato estable de dos años con un equipo".