Hamilton se venga de Vettel en Alemania en una de las carreras más locas de la temporada

Victoria para Lewis Hamilton en el Gran Premio de Alemania, el piloto inglés logró una de las mayores remontadas de su carrera tras no poder pasar de la Q2 en la clasificación por un problema con el coche. Lewis logró una de las mejores victorias de su carrera mientras que su mayor rival en la actualidad Vettel, abandonó yendo líder de la carrera debido a que se estrelló contra las protecciones en la curva trece. La carrera estuvo marcada por la presencia de la lluvia en el tramo final, la lluvia que apareció, despareció, volvió a aparecer y a desaparecer en el tramo final. Hamilton logró su victoria número 67 de su carrera y en el podio le acompañaron su compañero Valtteri Bottas y Kimi Räikkönen.

Hamilton vuelve a tomar el liderato del Campeonato del Mundo de Pilotos y Mercedes el de Constructores. Mercedes que obligó a su segundo piloto Bottas a no atacar a Hamilton y proteger el doblete, algo que el finés aceptó. Aunque lo más destacado fue una radio entre Hamilton y su ingeniero de pista Bonnington dudando si entrar o no con el coche de seguridad en pista. Hamilton ha sido en este Gran Premio una inspiración para no rendirse, en la clasificación estuvo hundido y cabizbajo y un día después se ha llevado la carrera.

Inicio de carrera soso

La salida apenas tuvo emoción, no hubo cambios en las cinco primeras posiciones y tan solo uno en las diez primeras cuando Hülkenberg adelantó a Grosejan. Vettel salió muy bien y Bottas no pudo hacer nada mientras que Räikkönen se defendió muy bien de los ataques de Verstappen. Hamilton comenzaba a ganar posiciones y en la tercera vuelta ya estaba en zona de puntos, la remontada del inglés se estaba convirtiendo en lo más interesante de la carrera debido a la poca emoción en la lucha por las primeras posiciones. Mientras tanto algunos equipos comenzaron a ver gotas de lluvia en sus cascos.

Los dos Haas comenzaron a reportar problemas de degradación en sus dos ruedas traseras, Grosejan perdió la séptima plaza con Pérez y la octava con Hamilton. Ricciardo comenzó a ganar posiciones pero no con tanta facilidad como el de Mercedes (ganó seis posiciones en las diez primeras vueltas), el australiano utilizó una estrategia diferente saliendo con el neumático más duro. Unas vueltas más tarde Hamilton se quitó a Hülkenberg y Magnussen y comenzó su batalla con los pilotos de delante, el inglés podía rodar solo en ese momento, sin pilotos delante.

Comienzan las paradas

Raikkonen fue el primero en parar, puso el neumático blando y salió delante de Hamilton, todo indicaba que el finés iba a ir a dos paradas. Alonso perdió otra posición con el Red Bull de Ricciardo que lo adelantó en la vuelta 17. Tras la vuelta 20, Vettel seguía por delante cuatro segundo por delante de Bottas, los dos en principio iban a una parada, al igual que Verstappen. Ricciardo superó a Leclerc y gracias a la parada de Hülkenberg entró por primera vez en zona de puntos. La mayoría de pilotos de la zona media comenzaron a entrar en boxes y algunos pilotos pusieron los neumáticos medios (color blanco) y otros los blandos (color amarillo).

Ricciardo fue el primer abandono del día, el piloto australiano ha cuajado un fin de semana para olvidar y se marchó de circuito sin puntos. Mientras tanto su compañero de equipo Verstappen fue el último piloto en parar. En la vuelta 45 comenzó la lluvia y Alonso, Gasly, Verstappen y Leclerc fueron los primeros en parar aunque la lluvia iba a disminuir y se iban a ver obligados a parar de nuevo a por neumáticos de seco a pesar de que lloviese en algunas zonas. Räikkönen se salió y perdió la posición con Bottas.

Como cambiaron las cosas en las últimas vueltas...

Lo más destacado llegó unas vueltas más tarde cuando Vettel se estrelló contra las protecciones en la curva 13 y tuvo que abandonar ante sus aficionados. El alemán se disculpó ante su equipo y hasta con lágrimas en los ojos se despidió de su afición, su accidente provocó el único coche de seguridad del día. Hamilton lideraba la carrera por delante de Bottas y Räikkönen que pararon tras la salida del coche de seguridad para poner las ruedas más blandas.

Cuando la carrera se relanzó Bottas intentó a atacar a Hamilton pero el equipo le dijo que hiciese de escudero y que protegiese lo máximo posible a su compañero. Valtteri se dedicó a taponar a Räikkönen para que no pudiese alcanzar al inglés e incluso el mismo segundo piloto de Mercedes abrió hueco con Kimi y protegió la segunda posición. Llegó la vuelta 67 y Hamilton logró llevarse su cuarta victoria de esta temporada por delante de su compañero Bottas, logrando el segundo doblete de la temporada. El podio lo completó Räikkönen salvando los muebles del equipo Ferrari en el día de hoy.

Hamilton y Bottas celebran el doblete. Foto: Getty Images.

Max Verstappen fue cuarto, Nico Hülkenberg fue quinto ampliando mucho su ventaja con el resto de rivales por ser el mejor del resto y Romain Grosejan fue sexto, salvando esta vez él los muebles en el equipo Haas. Luego los Force India de Sergio Pérez y Esteban Ocon volvieron a puntuar con los dos coches y abrieron hueco con McLaren en el mundial de constructores (séptimo y octavo respectivamente). Marcus Ericsson volvió a puntuar con un buen noveno puesto y logra recortar un punto a Toro Rosso que completó la zona de puntos con Brendon Hartley, el piloto neozelandés suma su segundo punto de la temporada tras el décimo puesto logrado en Bakú. Fernando Alonso abandonó unas vueltas antes de acabar la carrera y Sainz fue penalizado con diez segundos por adelantar con coche de seguridad y acabó en duodécimo lugar.