Sainz: "Todo ha sido muy raro"

Carlos Sainz ha realizado una buena actuación en el día de hoy en Alemania, aunque la carrera no se lo ha puesto nada fácil. Entrando en Q3, clasificando octavo, todo se le ponía de cara para coger buenos puntos, pero todo se torció un poco.

Carlos salió bien, peleó durante unas vueltas con Leclerc en la zona baja de los puntos, más tarde con Grosjean, mientras Hülkenberg, y Magnussen, se iban más adelante. Así ha resumido su actuación Sainz:

"Sí, ha sido complicado, la verdad, aunque de todas maneras, aun no sabemos muy bien que ha pasado, porque hemos perdido muchas posiciones con el Safety Car, ya que hemos parado justo antes de que saliera. Y en ese momento, también perdimos la posición con Pérez", explicó el madrileño, sin saber muy bien que había pasado.

A lo que añadió lo siguiente, explicando su penalización de 10 segundos: "Creía que el Sauber era doblado, y que le podía pasar. Luego me han avisado de que era por posición real, y que entonces, debía devolver la posición, pero Ericsson no ha querido, he entendido que tenía algún problema, y he seguido, todo muy raro"

Finalmente, Carlos, habló de la salida y de su carrera en general, aunque por último volvió a destacar lo loca que se volvió la carrera en la etapa del Safety Car y de la lluvia en algunos tramos de la carrera, sin destacar que su compañero, Nico Hülkneberg, ha clasificado en quinta posición:

"La salida ha sido muy limpia, hasta ahí estábamos bien y todo ha ido bien, aunque hemos sido de lo peores parados en el inicio. Luego hemos seguido por buen camino, y al llegar al baile de pit stops todo se ha vuelto loco con la lluvia, y todo se ha vuelto loco", concluía el #55, decepcionado tras la prueba alemana.