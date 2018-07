Vettel: "Lo he tirado todo por la borda"

Sebastian Vettel fue la otra cara de la moneda en el Gran Premio de Alemania este domingo, el alemán lo tenía todo de cara para ganar en su país pero un accidente en la curva 13 le obligó a retirarse. Sebastian pidió perdón a su equipo y se disculpó uno a uno con todos sus mecánicos e ingenieros después de abandonar, el alemán con lágrimas en los ojos de despidió de sus aficionados y saldrá de una carrera con 0 puntos por primera vez esta temporada.

Lewis Hamilton que en la clasificación no fue capaz de pasar de la Q2 por un fallo mecánico se ha llevado la victoria en esta carrera, el máximo rival de Vettel fue el quién ganó este Gran Premio y Lewis vuelve a ser líder del mundial de pilotos y Mercedes recupera el liderato en el mundial de constructores. Este Gran Premio de Alemania ha sufrido un cambio severo en ambos mundiales, Hamilton ayer parecía que estaba hundido y en el día de hoy se ha llevado la victoria mientras que Vettel tenía la moral por las nubes ayer y hoy se ha despedido llorando de su hinchada.

"Obviamente lo he tirado todo por la borda, he cometido un error y no he podido volver a la carrera. He pisado el freno un poco tarde, he bloqueado las ruedas traseras y no he podido hacer nada. Hay que olvidarlo lo antes posible y mirar a Hungría." declaró el alemán, muy disgustado y enfadado consigo mismo después de lo sucedido.

"Creo que no hay que analizar lo que ha pasado, obviamente hay muchas cosas que podemos analizar de la carrera, teníamos el ritmo, hemos controlado la carrera durante gran parte de ella pero he acabado en la grava Ha sido mi error, hasta entonces habíamos hecho todo bien." afirmó Vettel.

Sebastian dijo que quiere olvidar todo esto lo antes posible: "Obviamente me siento muy mal porque me he dado cuenta nada más tener el accidente que todo se había acabado. Vamos a ir ahora a Hungría y vamos a intentar hacer todo lo que podamos y no creo que ahora tengamos que demostrar nada, lo hemos demostrado en el pasado y todo el mundo sabe que somos capaces. Estoy confiado y con ganas de Hungría.