Kimi Räikkönen: “Acepto las normas”

De nuevo Ferrari jugó con las estrategias, de nuevo en contra de Kimi Räikkönen haciéndole parar dos veces poniéndole neumáticos blandos muy pronto. Más tarde, con la parada de su compañero, estuvo liderando la prueba durante numerosas vueltas, hasta que los italianos le dijeron que tenía que dejar pasar a Sebastian Vettel porque a éste se le estaban calentando las gomas demasiado.

Las órdenes de equipo no suelen gustar a los pilotos, pero parece que Kimi ya sabe de lo que va este juego: “Acepto las normas, tenía la velocidad y durante un momento de la carrera iba a ir a dos paradas… realmente es lo que ha sucedido. Ha cambiado mucho la carrera, muchas situaciones con las que lidiar, incluida la lluvia, y luego también un Sauber doblado que estaba por medio, no ha sido una carrera fácil. Contento por haber terminado, pero no del todo”.

Sobre las condiciones de pista, no quiso comentar mucho más: “No sé cómo iban los Mercedes, solo he conducido mi coche. Ha sido difícil con la lluvia y saber dónde estaba el agarre”.

Ya en rueda de prensa a Kimi le insistieron con la mejoría de Mercedes tras la parada en boxes: “Ellos fueron muy fuertes. Todas las historias de que somos tan rápidos en la recta. No fue realmente el caso después del reinicio. Sí, creo que hubo alguna diferencia, supongo, porque Valtteri tuvo una buena carrera. Me sorprendió lo bueno que era el agarre, porque había algo de lluvia y los neumáticos todavía estaban fríos, pero creo que el ultrasoft funcionó bastante bien en esa condición lluviosa. Por lo general, cuando tienes esa cantidad de lluvia, suele ser bastante resbaladiza, pero sí, en algunos lugares era resbaladiza, pero la mayor parte seguía siendo ... tenías algo de agarre. En general, es una sorpresa por lo que recuerdo del pasado. Por lo general, se pone bastante resbaladizo rápidamente”, finalizaba el finlandés.

Sobre ganar un GP a corta plazo, dice: “Intentaremos cada fin de semana y cada carrera, y no estamos lejos, pero obviamente hasta ahora no ha sucedido así que intentaremos el próximo fin de semana nuevamente y estoy seguro de que vendrá, pero obviamente no hay garantía ni nada. Las cosas cambian rápidamente y lo hemos visto. Hoy en casa, regresaré el próximo jueves y haré un mejor trabajo”.