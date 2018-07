Ricciardo: "He tenido una pérdida de potencia"

Duro palo para Daniel Ricciardo en este Gran Premio de Alemania, el australiano cambió tres componentes de su motor y debido a ello salió último en la carrera por la penalización que conllevaba. A pesar de estrenar una nueva unidad de potencia el australiano acabó abandonando por culpa de ella, Ricciardo no ha finalizado dos de sus últimas tres carreras y sigue sin subirse al podio desde que lo hiciese en Mónaco cuando ganó la carrera. Su compañero de equipo Verstappen finalizó en cuarto lugar tras una errónea estrategia. Red Bull se queda fuera del podio por segunda carrera consecutiva y por tercera carrera seguida es incapaz de acabar la carrera con sus dos coches.

Daniel ha explicado el porqué de su abandono: "He tenido una pérdida de potencia, estaba frenando en la curva seis y cuando bajaba de marchas he oído algo en el motor, he vuelto a pisar el acelerador y me he dado cuenta de que había perdido potencia, lo que comunicado inmediatamente y me han dicho que apagara el motor."

Ricciardo ha hablado sobre lo que podía haber pasado en caso de no haber abandonado: "La estrategia nos hubiera puesto en una buena posición al final pero podíamos haber hecho lo mismo con los blandos, hubiera sido mucho más rápido, el neumático medio era muy lento. Teníamos pista libre y hemos hecho unos buenos tiempos y estuvimos bien aunque lo hubiéramos hecho mejor si hubiésemos salido con los blandos."

El australiano ha dicho que la estrategia que ha utilizado el equipo con él no era la más adecuada: "Me hubiera gustado adelantar a la gente antes pero el neumático medio era más difícil para adelantar y estaba luchando con los de delante para mantenerme cerca con la cantidad de adherencia que tenía, me ha costado muchísimo adelantar pero aun así nos hubiera puesto en una buena posición al final."

El compañero de equipo de Ricciardo, Max Verstappen también ha hecho declaraciones sobre su carrera: "Ha sido una carrera de locos y gestionar la carrera con los neumáticos de seco ha sido muy difícil con unas condiciones muy resbaladizas aunque acabar cuartos no es un mal resultado. Cuando pusimos los neumáticos intermedios en ese momento llovía pero paró en dos vueltas y luego cuando volví a entrar volvió a llover, tuve muy mala suerte pero al final no comprometió al resultado. Mi apuesta no salió como lo esperaba pero al menos no cambió el resultado al final gracias al coche de seguridad."