Rosberg cree que Vettel arruinó su victoria en el GP de Alemania por empujar demasiado

Sebastian Vettel, que dominaba el GP de Alemania con total autoridad, se deslizó hacia las barreras hacia el final de la vuelta 52 mientras la lluvia azotaba el circuito de Hockenheim, lo que supuso un duro golpe para sus opciones de título, ya que su rival Lewis Hamilton ganó la carrera saliendo desde la posición 14 de la parrilla.

Vettel dijo que fue un pequeño error con grandes consecuencias, pero la situación ha provocado comentarios de todos los expertos, entre ellos Nico Rosberg que cree que su compatriota debería haberlo sabido. "¡Increíble!" dijo Rosberg. "La ha tirado".

"Sí, las condiciones fueron difíciles, lo sabemos y son horribles como pilotos, porque es muy difícil. Pero todavía tenía una brecha con los coches de detrás, podría haber sacado un poco más, ir un poco más lento y tomarlo un poco más fácil, y simplemente lo tiró contra el muro. Esto es muy malo".

Cuando se le preguntaba a Rosberg que en esas difíciles condiciones los márgenes de error son pequeños, comentaba: "Pero ahí sabes que esa es la única curva donde no hay margen de error. Entonces en esa curva vas a dejar aún más margen, y él no lo hizo. Fue al límite".

En las seis vueltas antes de su accidente, Vettel había ampliado su ventaja sobre su compañero de equipo Kimi Raikkonen de 3.5 segundos a 9.9 segundos. El Mercedes de Valtteri Bottas, que pasó Raikkonen justo antes de que Vettel se estrellara, y Hamilton atraparon a los Ferrari, pero Rosberg no cree que eso haya influido en la conducción de Vettel.

"No escuchamos una conversación de radio con Sebastian sobre eso durante la carrera, así que no creo que él lo supiera", dijo Rosberg. "Él solo estaba haciendo su propia carrera y la arruinó totalmente, lo cual es increíble para él. Eso no sucede con demasiada frecuencia para él".



Si bien Vettel restó importancia al error en sí mismo, ofreció un veredicto similar a Rosberg cuando se le preguntó sobre el accidente. "Sí, obviamente, fue un pequeño error pero con un gran impacto en la carrera", decía el alemán "Llegué un poco tarde, bloqueé las gomas traseras y no pude girar. Nos las arreglamos bastante bien hasta ese momento, pensé que todavía estaba bien con neumáticos secos.No fue nada espectacular, realmente. Se siente mejor si es espectacular porque luego has hecho algo realmente malo".

"En este caso, realmente no lo hice muy mal, sino lo suficiente como para terminar ahí mi carrera. No fue el mayor error que cometí, pero probablemente fue uno de los más costosos".