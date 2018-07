Mercedes explica las órdenes de equipo en el Gran Premio de Alemania

Google Plus

Mercedes contra todo pronóstico logró el doblete en el Gran Premio de Alemania con Lewis Hamilton que cosiguió su cuarta victoria de la temporada y con Valtteri Bottas como segundo clasificado. El accidente de Sebastian Vettel dejó en bandeja de plata la cuarta victoria de la temporada para las flechas plateadas que lograron su segundo doblete de la temporada en su casa, después del conseguido en el Gran Premio de España.

Aun así, no se recordará al equipo Mercedes por el doblete en este Gran Premio sino por las instrucciones que le dijeron a Bottas por la radio para que no atacase a Hamilton. El finés aceptó y se mantuvo detrás de su compañero y además taponó a Raikkonen para que no pudiese atacar a Lewis. Gracias a este gran resultado Mercedes ha recuperado el liderato en el Mundial de pilotos con Hamilton y en el Mundial de constructores.

Toto Wolff afirmó que no querían poner el riesgo el doblete que era un gran resultado para el equipo viendo el desastre del equipo Ferrari además afirmo que su coche no era el más rápido y que necesitan mejorar pronto: "No teníamos el coche más rápido aquí y tenemos que progresar para las próximas carreras porque eso es lo más importante."

El jefe de equipo de Mercedes explicó la situación: "Seguía lloviendo en ese momento y la lucha era muy intensa. Teníamos mucho que perder y con la mala suerte que tuvimos en las últimas carreras, queríamos mantener la calma en ese momento." Bottas también hizo declaraciones sobre el mensaje que recibió por la radio: "Tuvimos un poco de batalla en la primera vuelta después del coche de seguridad con Lewis, no le adelanté y me dijeron que minimizara el riesgo, lo cual entiendo."

El piloto finés no se enfadó en ningún momento con el equipo y aceptó el rol de segundo piloto que tiene desde que llegó a Mercedes, Bottas se mostró muy contento por el resultado del equipo y por la victoria de su compañero.