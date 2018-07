Previa de Williams en el GP de Hungría 2018: un mito que se apaga

Williams nos deja otro doble abandono como resultado del Gran premio de Alemania, carrera que comenzaba bien para Sirotkin que salía en la duodécima plaza, lo cual fue un espejismo ya que terminó abandonando a pocas vueltas para el final, al igual que su compañero Stroll.

En Hockenheim, Sirotkin realizaba una de las mejores clasificaciones de Williams de todo el año partiendo desde la duodécima plaza, pero llegó la lluvia y ambos pilotos pararon a poner los intermedios lo cual los relegó bastante en la clasificación, pero a pocas vueltas del final, Sirotkin tuvo que detener su monoplaza en la curva 6, por una fuga de aceite, y su compañero Stroll también abandonó por culpa de un fallo en los frenos, la gran clasificación del ruso resulto ser un espejismo, ante un Gran Premio fatídico a los que la escudería de Grove ya nos tiene acostumbrados.

Lance Stroll

Stroll es el único que ha puntuado esta temporada de los de Grove y deberaseguir puntuando si no quiere que se le escape Ericsson, que ya le ha superado con cinco puntos frente a cuatro del canadiense. O que le llegue a superar Brendon Hartley que, tras su actuación en Alemania, solo les separan dos puntos.

El piloto canadiense quiere hacer una buena actuación antes del parón veraniego y resarcirse de su abandono en tierras alemanas, Hungría es un circuito de la vieja escuela y en el que suele hacer mucho calor y Stroll lo considera un buen trazado.

“Es realmente agradable conducir en el Hungaroring y estoy deseando volver a lo que considero una gran pista. Es un circuito de la vieja escuela, pero ha sido reformado por lo que no es exactamente lo mismo que solía ser. También es bastante estrecho y, como en Mónaco, los adelantamientos no son tan fáciles, pero eso es parte del desafío. No solo la pista es genial, sino que también amo la ciudad y he tenido buenos momentos allí”.

Stroll durante la carrera en Alemania | Fuente: Getty Images

Sergey Sirotkin

Sirotkin por su parte todavía no ha puntuado y poco a poco se le está escapando el único rival que tiene a su alcance aparte de su compañero de equipo, Brendon Hartley, quien le aventaja en dos puntos en la clasificación.

Quiere repetir la gran clasificación en el circuito de Hockenheim y lograr rematarla con una buena actuación en el trazado Húngaro, es un trazado que le gusta al piloto ruso y pretende sacar el máximo rendimiento de las nuevas actualizaciones del monoplaza de los de Grove.

“Hungría será otra contigua, pero ahora tenemos suficiente experiencia sobre cómo gestionar esto. Es una pista que realmente me gusta, he tenido bastantes victorias en Hungría y tengo buenos recuerdos con este lugar. Será un desafío ya que supongo que el clima estará caliente, junto con un trazado de pista muy exigente, por lo que no será fácil. Sin embargo, será un buen desafío para nosotros ver cómo están funcionando todas las actualizaciones en el período previo a las vacaciones de verano”.

Sirotkin durante la carrera en Hockenheim | Fuente: Getty Images

Expectativas del equipo

Paddy Lowe en declaraciones a la web de Williams nos cuenta sus expectativas para el último Gran Premio antes de irse de vacaciones, destaca las altas temperaturas a las que suele estar el trazado húngaro a estas alturas del año, lo cual es importante para la estrategia con los neumáticos, así como su trazado complicado resulta un desafio para los pilotos, pero su forma también propicia que sea bueno de ver en directo por lo que siempre las gradas suelen tener bastante gente.

“Hungaroring es una de las pistas más cortas del calendario, pero como se encuentra en su propio anfiteatro, es un lugar fantástico para que los fanáticos vengan a verlo. De hecho, la carrera por lo general atrae a una gran multitud de toda Europa que disfrutan tanto del evento como de la hermosa ciudad de Budapest. Las temperaturas pueden ser muy altas y el circuito en sí es bastante complicado técnicamente, por lo que es un buen desafío para los conductores. El Gran Premio de Hungría también marca el final de la mitad de la temporada, y el comienzo de la muy esperada pausa de verano para los pilotos y equipos”.