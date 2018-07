Kubica busca un hueco para ser piloto titular la próxima temporada

Robert Kubica ha comenzado a negociar con algunos equipos para poder lograr un asiento como piloto oficial la próxima temporada, siendo Force India uno de sus posibles destinos. El polaco también ha afirmado que no está negociando con el equipo Haas y ha añadido que su situación económica tanto como su edad serán un condicionante importante. Kubica aun así tiene la oportunidad de quedarse en Williams y que el equipo le ofrezca un asiento como piloto oficial. Sin embargo, tras las declaraciones de Paddy Lowe diciendo que están muy contentos con ambos pilotos echa atrás las esperanzas del polaco en la escudería de Grove.

"No leo rumores, siempre he preferido hacer las cosas de una manera tranquila, estoy teniendo conversaciones pero no con Haas, por el momento no estoy hablando con ellos" afirmó el polaco. Kubica el que fuese piloto revelación en la temporada 2006 e incluso ganador de un Gran Premio y líder del mundial en la temporada 2008, fue uno de los pilotos más deseados en la pasada década (incluso el equipo Ferrari mostró su interés) pero hoy el día ese deseo ha disminuido.

Se ha hablado fuertemente estos últimos días sobre el fichaje de Lance Stroll por Force India ya que su padre ha mostrado interés por comprar el equipo. Kubica habló sobre este tema: "No sé si Stroll va a ir ahí, así que es inútil crear historias, no estoy diciendo que sí o no sobre con quién estoy hablando, no será fácil porque hay muchos pilotos jóvenes con grandes presupuestos y oportunidades que quieren llegar a la Fórmula 1, y algunos equipos que exigen dinero, así que hay algunos límites."

Sin duda será un dilema el futuro del piloto polaco, parece que tendrá complicado lograr un asiento en Fórmula uno ya que en algunos equipos se está valorando más hoy en día la cantidad de dinero que se aporta que la calidad sobre los circuitos.