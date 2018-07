Previa de Renault en el  GP de Hungría 2018: a afianzar la cuarta posición

Google Plus

Renault se enfrenta a la última carrera antes del parón veraniego en una cuarta posición en el mundial de constructores con 80 puntos. Tan solo tiene por delante a Mercedes, Ferrari y Red Bull pero estas escuderías a día de hoy son inalcanzables. La verdadera lucha del equipo francés es ese cuarto lugar que les corona como los primeros del resto, como líderes de la zona media. Este fin de semana en el Gran Premio de Hungría tienen la posibilidad de consolidarse como tal y de sumar puntos tanto con Carlos Sainz como con Nico Hülkenberg.

Nico Hülkenberg

El piloto alemán aterriza en Hungría tras lograr una muy buena quinta posición en el Gran Premio de Alemania y cosechar diez puntos. Hülkenberg es séptimo en el mundial de pilotos con 52 puntos. En lo que va de temporada ha estado siempre en los puntos salvo en Azerbaiyán, España y Austria, dónde se vio obligado a abandonar. Su mejor posición es la quinta obtenida en Alemania. Su temporada, por lo tanto, está siendo bastante regular en cuanto a resultados. Su objetivo para Hungría será sumar más puntos y afianzar su séptima posición en el mundial. El piloto habló sobre las complejidades de este circuito y dio las claves para un buen resultado. "Yo realmente disfruto Hungría, es un buen fin de semana de carrera. Es el último gran premio antes del descanso de verano, algo que he estado esperando después de una sucesión de cuatro carreras en Europa muy trabajadas. Sobre el circuito en sí, es muy técnico con una combinación de algunas curvas divertidas que son rápidas y cerradas. Todas las curvas están enlazadas y un pequeño error significa que la siguiente curva se verá comprometida. Es importante dar con ese balance y armonía del coche. Es usualmente un gran premio físico, muy caluroso y demandante al volante. Es una carrera donde la forma física es clave, mas que en otras carreras", explicó el alemán en declaraciones recogidas en la web de la Fórmula 1.

Nico Hülkenberg en el GP de Alemania | Fuente: Getty Images

Carlos Sainz

El piloto español llega a Hungría tras no lograr ningún punto en el Gran Premio de Alemania. Finalizó décimo pero finalmente terminó duodécimo tras ser sancionado. Sainz es duodécimo en el mundial de pilotos con 28 puntos. Tiene uno por delante a Esteban Ocon y dos por delante a Sergio Pérez. El objetivo de Carlos Sainz para Hungría es conseguir entrar en zona de puntos y superar a los pilotos de Force India. El español en declaraciones recogidas por la página web de la Fórmula 1 expresó su sentir ante el parón veraniego y su objetivo en Hungría. "Es una pista muy estrecha, similar a Mónaco en cierto modo pero sin muros. Es una pista que me gusta, especialmente en clasificación. Una vuelta es muy intensa y está llena de muchas sucesiones de curvas que tienes que hacer bien. Es un circuito donde es difícil adelantar pero la curva uno es probablemente la mejor oportunidad para hacerlo. Es la última carrera antes del descanso de verano así que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para terminar con una nota brillante. Este mes pasado ha sido un desafío pero nos centramos en esta carrera y nos aseguraremos de volver a los puntos. Tengo sentimientos encontrados sobre las vacaciones de verano. Por un lado, es bueno porque tienes la oportunidad de resetear todo un poco pero por otro me gusta correr y voy a echar de menos eso por unas semanas", concluyó.

Carlos Sainz en el GP de Canadá | Fuente: Getty Images

Expectativas

El objetivo de Renault es puntuar con ambos pilotos y reforzar su cuarta posición en el mundial de constructores. Así lo explicaba Cyril Abiteboul en declaraciones recogidas por el portal de la Fórmula 1. "Como última carrera antes del inicio de las vacaciones de verano, el Gran Premio de Hungría es una buena oportunidad para ganar algo de terreno en la clasificación. Estamos a poco más de la mitad de 2018, que ha demostrado ser interesante pero desafiante en nuestra búsqueda del cuarto lugar en el campeonato de constructores. Llegamos a Budapest con un buen resultado en Alemania. Los diez puntos significaron que aumentamos nuestra ventaja a más de veinte puntos sobre nuestros rivales más cercanos, pero aun hay un largo camino por recorrer y mucho trabajo por hacer si queremos mantener este margen. Antes de que podamos empezar a pensar en las vacaciones de verano, debemos superar esta complicada carrera del calendario. Sabemos que Hungaroring es un circuito desafiante por varias razones, pero como en cualquier carrera, vamos allí con una sensación de optimismo y altos objetivos", explicó.