Previa de Force India en el GP de Hungría: ¿El cuarto en discordia?

Es una realidad, Force India se ha erigido como uno de los equipos más fuertes a la hora de hacerse con la cuarta plaza en el mundial de constructores. El final de este ciclo agotador de carreras no está afectando en nada al equipo indio. Es más, ha dejado bien claro que los circuitos con curvas de alta y media velocidad se acoplan a la perfección al chasis y unidad de potencia. A ello hay que sumarle el buen estado de sus dos pilotos: Sergio Péres y Esteban Ocon.

Precisamente el último de los dos citados, cuestionado en un pasado por su agresividad, está de dulce, Tan solo hace falta echar un vistazo a los dos anteriores Grandes Premios para darse cuenta. Un séptimo y un octavo en Silverstone y Hockenheim le avalan como una promesa para el futuro, y por qué no, del presente.

Tanto es así que ya suena en las quinielas veraniegas para fichar por Renault. En francés gusta en la escudería del rombo, y no solo por ser compatriota sino por trayectoria ascendente como piloto –obviando la llegada de Lance Stroll-. “Michael Schumacher también pilotó para Mercedes, y ese es mi objetivo para el futuro”, dijo un insaciable Ocon en declaraciones a Beyond The Grip.

Por su parte, el piloto mexicano, que se ha desquitado en Alemania con un séptimo puesto, tiene en mente batir a su compañero de box y, por supuesto, superar a los Haas y los Renault para dar un golpe en la mesa. El revirado trazado húngaro no se le da nada mal a Checo, que el año pasado finalizó en octava posición, justo por delante de Ocon.

El de Guadalajara es conocedor de la importancia de marcharse con un buen sabor de boca antes del parón, ya que siempre quiere “hacerlo bien en la carrera previa a las vacaciones”. Asimismo también conoce el secreto para hacerlo bien en Hungaroring. “La clave para una buena carrera en Budapest es tener un coche con mucha carga aerodinámica, pero también que no sea demasiado duro para los neumáticos”, recoge Soy Motor.

No caben cuestiones de que Force India va a por todas en Budapest para postularse como la cuarta fuerza de la parrilla. No obstante, son conocedores del gran potencial de Haas y Renault, que les pondrán las cosas muy difíciles. De otra parte deben mantener la cabeza fría con los rumores sobre la llegada de Lance Stroll al equipo, con el consiguiente baile de pilotos.