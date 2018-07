Previa de McLaren en el GP de Hungría 2018: el trazado de los milagros

McLaren, a pesar de cambiar de motorista, sigue sin alcanzar sus objetivos. La unidad Renault no es la esperada por el equipo británico, y a parte, el rendimiento aerodinámico del monoplaza tampoco esta siendo el óptimo, por lo que los chicos del naranja papaya siguen sin saber que hacer para volver arriba, donde siempre han pertenecido.

El equipo inglés empezó bien el año, aunque poco a poco se fue confirmando que todo era más obra de las manos de Alonso, y de la poca preparación de los demás equipos. Con el pobre objetivo de ser el mejor equipo de "los mortales", McLaren tiene delante a tres equipos, Haas, Force India y Renault, que además, no están por delante por precisamente poca distancia.

Hockenheim, otra decepción sin remedio

Vandoorne empezó el fin de semana de manera irregular, aunque por el contrario, Alonso, se dedicó a ir enserio desde el minuto 1 para intentar tener opciones de Q3. Esto se reflejó de manera perfecta en la clasificación oficial, cuando el belga clasificó para salir en última posición en la carrera del domingo. Por su parte, Fernando pasó a Q2, y clasificó en onceava posición, rozando la Q3.

En carrera, todo se aclaró un poco más. Vandoorne siguió luchando por la zona de abajo, aunque en gran parte de la carrera rodó en última posición demostrando la viva imagen de la situación de McLaren. Por su parte, Fernando, luchó por los puntos hasta el momento de la lluvia. Cuando cayeron las primeras gotas fuertes en algunas partes del trazado alemán, los de Woking quisieron arriesgar montando el Intermedio al #14, la lluvia intermitente no fue suficiente, y al poco rato, Alonso tuvo que entrar a poner de nuevo los neumáticos de seco.

Con todo el caos de la lluvia y no lluvia, la carrera se normalizó en las últimas 10 vueltas, tras la marcha del Safety Car. Con el error de Gasly de poner neumáticos de extrema lluvia, y con el trompo de Leclerc, sumada a su decisión de poner intermedios, y el resto de abandonos, Vandoorne, pudo acabar delante de ellos, clasificando en decimotercera posición. Alonso, con también la mala gestión de las gomas, decidió retirarse a una vuelta del final ya que no había nada que salvar fuera de los puntos.

Hungría, desde que McLaren se separó de Mercedes, ha sido posiblemente el mejor trazado, en el que el equipo siempre ha puesto más esperanzas, y en el que tenían marcado en rojo. Alonso, desde que esta con McLaren en 2015, siempre ha estado en los puntos, y más adelante de lo normal. Quinto por detrás de Verstappen en 2015, séptimo en 2016, y sexto en 2017 con otra gran actuación. En estas tres ocasiones sus compañeros también acabaron puntuando, tanto Button en 2015 y 2016, como Vandoorne en la prueba pasada.

Fernando Alonso. Foto: F1

Fernando Alonso, el portador de la magia

Si McLaren puede hacer milagros en estas situaciones, y en este circuito en concreto es gracias a Fernando y su habilidad. McLaren es el mago, y Fernando es la barita, el uno no puede exprimir sus capacidades 100% sin el otro. A parte de esto, Fernando, logró su primera victoria en Fórmula 1 en este Hungaroring, en aquel lejano 2003, donde corría con Renault y aun no se imaginaba todo lo que estaba por venir.

En Hockenheim le pasó algo similar que en Francia. No estamos en los puntos, estamos forzando el motor de manera tonta, por lo que no sirve de nada ir hasta el final por ir si no vamos a puntuar, por lo que decidió retirarse. Por lo contrario, en Silverstone, el ovetense pudo clasificar en octava posición volviendo a la senda de los puntos. ¿Será Hungría de nuevo talismán para Alonso?

"La semana pasada en Alemania optamos por jugar con nuestra elección de neumáticos en la lluvia, y no funcionó, pero las carreras también son para tomar riesgos, y a veces no obtienes resultado de ello, y otras si. Ya estamos mirando hacía delante para Hungría, y aunque el tiempo sea un poco más predecible allí, nunca sabes que puede pasar y vamos a prepararnos para estar preparados para todo y ver a ver si nos podemos llevar a casa algunos puntos", decía el asturiano en la antesala del podio.

"El Hungaroring es un gran trazado, y es un lugar muy agradable para acabar la primera parte de la temporada antes del parón de verano. Espero un montón de diversión allí, siempre suele ser un evento divertido. Amo a los fans de Budapest porque son muy pasionales con respecto a las carreras. Están en el aeropuerto, están en el circuito, en el hotel, o incluso en las carretera yendo al circuit con sus banderas, así que siempre es un buen fin de semana, con con una experiencia única para disfrutar", declaraba Fernando deshaciéndose en elogios.

Fernando Alonso. Foto: McLaren

Stoffel Vandoorne, el talento enterrado

Los últimos tres campeones de la GP2/F2, 2015, 2016 y 2017, son Vandoorne, Gasly y Leclerc respectivamente. Los tres, están ahora en Fórmula 1, y aunque Vandoorne es el que lleva más tiempo es el que menos ha demostrado. Leclerc con un Sauber y Gasly con un Toro Rosso han demostrado mucho más que el piloto nacido en Cortrique, y aunque el coche no sea bueno, el de los otros dos campeones tampoco.

Lo que más se repite es "Vandoorne no ha sabido adaptarse al coche, ni a la categoría". Esto puede ser cierto, porque el talento está ahí, pero no puede ser que en dos temporadas aun no hayas demostrado porque estas ahí, y a pesar de no ser su mejor temporada, Norris viene pisando fuerte, y si el belga se duerme correrá peligro en 2019, que si permanece, será su última oportunidad.

"Me gusta mucho conducir en el Hungaroring. Es un gran trazado que es divertido de conducir y su configuración es una mezcla de ráfagas cortas y rápidas, separadas por curvas lentas y solo una recta, así que es un 'mix' de muchos elementos diferentes. Conozco bien la pista, gané allí en GP2 así que estoy impaciente por intentar completar un fin de semana más positivo de lo que hemos logrado hasta ahora", decía Vandoorne confiado de sus posibilidades antes del parón veraniego.

"Aunque no logramos el resultado esperado en Alemania, consideramos muchas cosas después de una carrera que se volvió dramática con el cambio de temporal constante, retirar el coche, o seguir ahí fuera, seguimos y acabamos en P13, así que el resultado no fue malo después de todo", cerró el belga.