Previa de Toro Rosso en el GP de Hungría: a por una alegría antes del verano

El pasado Gran Premio de Alemania no fue un buen fin de semana para los chicos de Toro Rosso. Brendon Hartley consiguió sumar un punto al acabar en la décima posición, mientras que Pierre Gasly finalizó el gran premio en el decimocuarto lugar, tras sufrir varias complicaciones durante el fin de semana, como el cambio de su unidad de potencia.

Los de Faenza encaran la última carrera antes del parón veraniego con ganas, pero con incertidumbre, ya que saben que es un circuito comprometido para su equipo. Además, no gozan de una buena posición en el mundial de constructores, tal y como sí venían haciendo los últimos años. Actualmente los italianos están en la octava posición y acumulan un total de 20 puntos. Por detrás tienen a Sauber a tan solo dos puntos y a Williams con 4.

Pierre Gasly

El piloto francés llega al Gran Premio de Hungría con buenos recuerdos de su pasado en la Fórmula Renault: “Gané aquí en 2013 en la Fórmula Renault 2.0, fui segundo en la Fórmula Renault 3.5 en 2014, segundo en 2015 con el GP2 y primero, otra vez en GP2 en 2016, así que es una pista que funciona bien para mí. Es una de mis favoritas porque es muy técnica, algo que me gusta. Es importante tener un ritmo muy fluido en una pista con tan pocos tramos de recta, el piloto puede marcar la diferencia”, ha comentado el francés en la previa del equipo.

En Budapest el piloto es muy importante, ya que es un circuito en el que adelantar no es nada sencillo: “Como Mónaco, adelantar es complicado, así que la clasificación será más importante de lo habitual. En términos de pura conducción me encanta ya que tiene todo tipo de curvas, lentas, medias, rápidas, largas, frenadas fuertes... Dado que todo eso me gusta, no puedo esperar para ver cómo será en un F1, creo que será genial”, ha finalizado explicando Gasly.

Brendon Hartley

El piloto de Nueva Zelanda ya ha corrido en Hungría en otras categorías, pero reconoce que con un fórmula 1 será más físico: “He corrido en Hungaroring varias veces a lo largo de los años, en la Fórmula Renault 2.0 y la Fórmula Renault 3.5, también recuerdo haber hecho una buena carrera en LMP2. Es un trazado que disfruto mucho y en el que suelo ir bien. Me han dicho que en F1 es uno de los más físicos de todo el año, ya que no hay rectas para que puedas descansar y respirar, mi estado de forma es bueno y me siento bien para desafiar las condiciones”, ha contado Hartley.

Además, Hartley recalca la importancia del sábado y de hacer una buena clasificación: “La atención en la clasificación será incluso mayor de lo habitual, por la dificultad de adelantar, incluso a pesar de que no es tan ajustado como Mónaco, pero es un circuito de alta carga aerodinámica y será uno de los menos sensibles a la potencia de todo el año. El público siempre ha sido genial con fans muy apasionados, estoy deseando empaparme de ese ambiente.”, ha finalizado explicando el piloto de Toro Rosso.

Recuperar la alegría

En Toro Rosso no han tenido una buena primera mitad de temporada. A los múltiples accidentes y abandonos de sus dos pilotos, se les ha sumado el cambio en la unidad de potencia y los problemas habituales de Honda, aunque los japoneses no han sufrido tanto como en 2017 con McLaren.

El propio Pierre Gasly ha reconocido que, “Sería importante psicológicamente para el equipo conseguir algunos puntos” y ha asegurado que están trabajando día y noche para ello. No obstante, después del verano es probable que sigan las pruebas de Honda con la unidad de potencia, ya que en 2019 esa estará montada en la parte trasera del Red Bull.