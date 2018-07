Previa Mercedes en el GP de Hungría de 2018: a la conquista del terreno maldito

Google Plus

Mercedes sin duda ha sido el claro dominador de la era híbrida, ganando los cuatro títulos de pilotos y de constructores. Sin embargo, los alemanes nunca han podido lograr buenos resultados en este circuito, siempre se les ha atragantado debido a la poca influencia de motor que tiene y equipos como Red Bull y Ferrari les han robado la victoria. Las flechas plateadas tan solo han podido ganar una vez aquí en la era híbrida, lo hicieron con Hamilton en 2016, el inglés es el piloto que más victorias tiene en este circuito, con un total de cinco victorias.

Las flechas plateadas se llevaron del Gran Premio de Alemania un resultado que ni mucho menos ellos hubiesen esperado antes de comenzar la carrera. Mercedes logró un doblete en su casa, con un Lewis Hamilton que salió decimocuarto y ganó la carrera y con su compañero de equipo el finés Bottas en segundo lugar. Aun así, el jefe de ingenieros de Mercedes pidió a Bottas que no atacase a Hamilton en las últimas vueltas por miedo a poner el riesgo el doblete. Aunque el finés aceptase y celebrase muy feliz el doblete y la victoria de su compañero las órdenes de equipo trajeron polémica una vez más. Mercedes salió de Hockenheim con el liderato en el Mundial de constructores y con el liderato de Hamilton en el Mundial de pilotos.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton llegará con la moral por las nubes a este Gran Premio de Alemania tras su épica victoria en Alemania tras salir desde el decimocuarto lugar. El inglés tras el accidente de Vettel y su victoria recuperó el liderato del Mundial de pilotos el pasado domingo y ahora aventaja al alemán en 17 puntos. Hamilton además, es el piloto que más veces ha ganado en este circuito, un total de cinco ocasiones aunque tan solo dos veces ha ganado con Mercedes, las otras tres fueron con McLaren. Lewis ganó en Budapest su primera carrera para el equipo Mercedes en 2013, justo el año antes de entrar en la era híbrida, a partir de ahí, el cuatro veces campeón del mundo no ha tenido mucha suerte en este circuito, exceptuando 2016 cuando ganó.

El inglés se quedó fuera del podio en 2015 y el año pasado y en ambas ocasiones fue Sebastian Vettel quién se llevó la victoria. En 2014 se tuvo que conformar con el tercer puesto tras una carrera realmente loca en la que tuvo la victoria en su mano pero finalmente Ricciardo se la arrebató. Lewis llega con mucha confianza a esta duodécima prueba de la temporada, la última antes del parón veraniego y sabe que este coche le puede permitir ganar en cualquier circuito, aunque Mercedes nunca haya logrado muy buenos resultados aquí. El inglés tendrá como objetivo mantener el liderato en el Mundial de pilotos y llegar a las vacaciones de verano primero en el campeonato, algo que el año pasado no pudo lograr.

Lewis Hamilton celebra su victoria en Hockenheim. Foto: Mercedes AMG Petronas

Valtteri Bottas

Bottas logró su quinto podio de la temporada en el Gran Premio de Alemania y una vez más lo hizo como segundo clasificado (el finés las cinco veces que se ha subido al podio este año lo ha hecho al finalizar en segundo lugar). Valtteri tuvo la victoria en su mano el pasado domingo pero debido a las órdenes de equipo tuvo que mantenerse detrás de su compañero y tratar de hacerle tapón a Raikkonen. A pesar de haberle pedido que no atacase a su compañero el finés no se mostró enfadado en ningún momento y aceptó las órdenes como buen escudero. Bottas fue el primero en felicitar a Hamilton y su segundo puesto ayudó mucho al equipo en el Mundial de constructores.

El finés no ha tenido muy buenos resultados en el trazado de Hungaroring, tan solo logró subirse al podio una vez y fue el año pasado finalizando en tercer lugar. Bottas se retiró en su primera carrera en este circuito y en los años 2014, 2015 y 2016 finalizó en octavo, decimotercer y noveno lugar respectivamente con el Williams. Valtteri no guarda buenos recuerdos de este circuito y buscará esta vez otro mejor resultado para él y para el equipo al igual que hiciese en el Gran Premio de Alemania. El objetivo de Bottas será ayudar al máximo al equipo para que sea capaz de mantener el liderato en el Mundial de constructores en este parón veraniego, algo que no lo tendrán fácil.

Valtteri Bottas durante el Gran Premio de Alemania. Foto: Mercedes AMG Petronas

¿Seguirá la mala racha?

Mercedes no llegará como favorito a este Gran Premio de Hungría ya que se espera que Red Bull vuelva a estar arriba como ya logró en otro circuito donde el motor no tiene mucha transcendencia, Mónaco. Ferrari también parece que estará por delante de los de Toto Wolff debido a su gran nivel mostrado hasta ahora y al gran fin de semana que hicieron el año pasado en este circuito. Los italianos ocuparon la primera línea y lograron el doblete con Vettel primero y Raikkonen segundo. Las flechas plateadas se tuvieron que conformar con el tercer puesto de Bottas y el cuarto de Hamilton.

El objetivo principal para Mercedes será mantener el liderato en ambos campeonatos del mundo antes del parón veraniego, algo que el año pasado no pudieron lograr. Los alemanes tan solo ha logrado una victoria en estos cuatro años y un doblete (ambos el año 2016) pero en total tan solo han logrado cuatro podios, quedándose en 2015 sin subir a él y en 2014 y 2017 conformándose con un tercer puesto. Se antoja muy difícil que Mercedes se lleve la victoria esta semana aunque viendo lo que pasó en Hockenheim, Toto Wolff y los suyos mantendrán la esperanza.