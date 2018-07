Bottas: "Estoy orgulloso de que el equipo me quiera a mi y no a otro piloto"

Valtteri Bottas ha sido uno de los protagonistas de la rueda de prensa de la FIA del Gran Premio de Hungría. El finlandés se mostró contento con su renovación con Mercedes. "Obviamente a estas alturas de temporada es bueno saber qué vas a hacer la temporada que viene. Te da seguridad de cara al futuro y estoy muy contento al respecto. Me enorgullece ser parte de Mercedes. Estoy orgulloso de que el equipo me quiera a mi y no a otro piloto", comentó Bottas.

El de Mercedes analizó también las posibilidades que tiene el equipo en este fin de semana y admitió que no son favoritos para llevarse la victoria. "Creo que históricamente no ha sido un gran premio fuerte para Mercedes porque se necesita agarre. Red Bull siempre ha sido muy fuerte aquí y Ferrari también tiene mucho agarre así que puedo decir que no somos los favoritos. No tenemos muchas esperanzas pero, si hacemos un buen trabajo, cualquier cosa es posible", expresó.

Tras las órdenes de equipo de Mercedes en Alemania, Bottas aseguró que Hamilton y él pueden correr libremente y que él no es el escudero del británico. "Todavía creo que podemos correr libremente. Habrá que analizarlo carrera a carrera pero no hay nada que establezca que yo sea el escudero. Entiendo la decisión del equipo y estoy seguro de que hubieran hecho lo mismo si yo hubiera estado en el liderato", zanjó.

En cuanto a la orden de equipo que recibió de James Allison, el finlandés explicó en qué momento exacto le pidió que mantuviera la posición: "La orden fue cuando estaba entrando en el estadio. Alrededor de la curva 12 después de que se fuera el coche de seguridad. Con toda honestidad, la mayor parte de la batalla ya había pasado en esa primera vuelta. No sé si hubiera tenido otra oportunidad o no".

Cuestionado sobre si se dejó caer a 4,5 segundos de Hamilton al final del Gran Premio de Alemania por la posible sanción al británico, Bottas informó de que no estaba enterado de la acción de su compañero: "No estaba al tanto de que había rebasado la línea de entrada a boxes así que no intenté nada porque ya estaba todo hecho para nosotros".

Cuando se le preguntó si le gustaría una carrera de jefes de equipo con coches iguales como sucedió en 1971, Bottas ha afirmado que le gustaría y que sería interesante que los pilotos den las órdenes: "Sería muy divertido de ver y creo que sería interesante darles las órdenes a ellos y tomar las decisiones. A lo mejor así entienden como nos sentimos".

"Depende del circuito pero donde se puede adelantar y hay DRS tienes una ventaja de un segundo o segundo y medio. Es cuestión de tiempo adelantarles. Yo he estado en su lugar y tú estás en tu carrera como piloto y como equipo y tienes que analizar cuánto puedes arriesgar y si merece la pena, porque puedes perder cinco posiciones si destrozas los neumáticos", concluyó Bottas sobre la facilidad de los equipos punteros para adelantar a los demás.