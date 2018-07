Ocon: "No competimos en la misma liga"

Google Plus

Esteban Ocon compareció en la rueda de prensa de la FIA del Gran Premio de Hungría. Como piloto de un equipo de la zona media de la parrilla, se le preguntó por la facilidad que tienen Red Bull, Ferrari y Mercedes para adelantar en carrera y remontar rápidamente, tal y como se vio en el pasado Gran Premio de Alemania. "Ahora mismo es muy fácil para ellos. No podemos luchar porque destrozaríamos los neumáticos. No competimos en la misma liga. Es mejor dejarles pasar y centrarte en tu carrera. Creo que en el futuro querrán coches más iguales", afirmó, tajante.

Ocon está envuelto en rumores sobre su futuro y la mayoría de preguntas que le hicieron en la rueda de prensa versaban sobre ello. Actualmente es piloto de Force India y pertenece a la estructura Mercedes, pero algunas voces apuntan a que, si finalmente Lance Stroll cae en la escudería, su futuro podría estar en Renault junto a Nico Hülkenberg.

El piloto francés no quiso entrar a confirmar o desmentir ninguna de las especulaciones sobre su futuro y tampoco quiso hablar de su vinculación contractual con Mercedes. "Cuando hay rumores es bueno. Eso quiere decir que la gente te observa sobre la pista y que están contentos con lo que haces. Ahora es cuestión de concentrarse en lo que tengo que hacer. De momento, no estoy preocupado. No voy a entrar en detalles sobre mi contrato", expresó.

El francés abordó también su rivalidad con su compañero en Force India, Sergio Pérez, y explicó que es buena para él: "Siempre ha habido una gran rivalidad, pero es buena porque nos empuja hacia arriba. Estoy adquiriendo una mayor experiencia comparado con el año pasado. Me siento más cómodo, me siento bien. Siempre es una batalla muy ajustada hasta el final y ambos queremos terminar delante del otro".

Cuestionado sobre una hipotética carrera entre los diferentes jefes de equipo con monoplazas iguales, como ya ocurriera en 1971, Ocon se mostró de acuerdo con Valtteri Bottas en que Toto Wolff tendría posibilidades de ganar.