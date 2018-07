Sainz: "Mi futuro todavía es incierto"

Una vez se confirmó en Alemania la continuidad de los dos hombres de Mercedes, el mercado ya sólo se centró en primera estancia en Red Bull y sus pupilos. Carlos Sainz, aunque ahora milita fuera de su órbita, sigue teniendo opciones de ser piloto Red Bull algún día, y el futuro incierto de Daniel Ricciardo hace pensar que Carlos puede tener una opción.

No obstante, con Ferrari entre Leclerc y Räikkönen, y con Mercedes renovada, la mejor alternativa para el australiano parece ser permanecer en Red Bull con Max Verstappen, que a la vez provocaría una renovación de Carlos Sainz fija con Renault, pero la amenaza de Esteban Ocon está ahí, y el futuro de Carlos, reconocido por el mismo, es totalmente incierto.

"Nada ha cambiado en mi situación, mi prioridad es encontrar un sitio donde esté cómodo. Es normal que pregunten, mi futuro todavía es incierto, en Red Bull no han confirmado nada, así que entiendo que me preguntéis estás cosas, yo si fuera periodista también lo haría. En definitiva, todo está en orden", declaraba Carlos en tono cómico y serio a la vez, decidido a no desvelar nada, porque realmente asegura que ni el lo sabe.

"Es muy fácil estar tranquilo cuando tu futuro es incierto"

A lo que añadía que: "Es muy fácil estar tranquilo cuando tu futuro es incierto, si tienes un buen equipo que te sigue a las carreras y confías en ellos, ellos se preocupan por tu futuro, y tu te preocupas por correr carreras de Fórmula 1; Esa es la suerte que tengo yo de tener a mi padre y a otra persona que me ayuda en ese sentido. Pero llevamos cinco carreras en seis fines de semana así que hay poco tiempo para pensar en otra cosa que no sea correr"

Acto seguido, y tras hablar de lo que está en boca de todos que es su equipo para 2019, Carlos analizó un poco como se presenta el fin de semana para Renault en un circuito donde históricamente, desde que está en Fórmula 1, ha rendido muy bien, y con un Toro Rosso, ¿Que hará con un Renault?

"Bien, yo creo que nos puede ir bien. Curvas más lentas, menos rectas, no tantas curvas rápidas... Y por fin voy a poder montar el ala delantera nueva, a parte de otras mejores que trae el equipo aquí, así que en general que este Gran Premio es una de las mejores oportunidades que tenemos para ser el cuarto mejor equipo tanto en clasificación como en carrera", afirmaba el madrileño.

"Sabemos, por el túnel de viento, que el ala delantera da mucho mejor rendimiento que la anterior, quizá en pista no se nota tanto, pero los datos del túnel de viento lo avalan, así que esperemos que haga su efecto aquí. De cara al parón de verano siempre es mejor irte de buen humor, habiendo realizado un buen fin de semana, sino es así, me seguiré preparando para poniendo en forma en verano".

Para finalizar, el #55 hizo una valoración de esta primera mitad de temporada: "Me he sentido bien, sobretodo en las últimas seis carreras. Creo que he conseguido estar más cómodo con el coche, he ido más rápido tanto a una vuelta, como en carrera, y... justo cuando consigo eso las cosas en los domingos no han acabado de salir, por cosas ajenas a mi, y por eso no tengo todos los puntos que me gustaría tener. Valorándolo de manera positiva, creo que he dado bien la vuelta a un principio de temporada complicado".