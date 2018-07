Previa de Ferrari en el GP de Hungría: señores, háganlo por Marchionne

Google Plus

El cavallino está de luto. Marchionne feneció, el pasado 25de julio, después de sufrir una embolia mientras se sometía a una operación para extirparle un sarcoma invasivo en el hombro, el cual le afectó de manera irreversible al cerebro. Poco importa ahora el resultado de Ferrari en Alemania, que vio como Vettel se salió de la pista cuando lideraba la carrera y se la dejaba en bandeja a Lewis Hamilton. Aun así Kimi Räikkönen consiguió finalizar en tercera posición.

SEBASTIAN VETTEL

El piloto germano está tocado después de su garrafal error en Hockenheim cuando lideraba la cita. Cierto es que las tornas han cambiado y ahora es Hamilton quien le saca ventaja a Vettel. No obstante, la sensación no es tan agorera porque en la escudería italiana sabe que ahora están a la par de Mercedes. Y, por supuesto, Sebastian, harto conocedor de su potencial, no va a dejar pasar la oportunidad de irse por todo lo alto de vacaciones.

“Hungaroring es un circuito que propone uno de los mayores retos de toda la temporada”, comienza Vettel en una explicación del trazado para la web de Ferrari. Adelantar en el circuito de Budapest es todo un riesgo, aunque la clave está al final de recta: “Si quieres intentar algo, hay muchas trazadas posibles en la curva 1”.

Vettel en en GP de Alemania/ Getty Images

KIMI RÄIKKÖNEN

El finés se ha convertido en el aliado número uno de Vettel, y por qué no decirlo en su escudero. Esta es una situación que recuerda bastante al tándem Rubens Barrichello-Michael Schumacher. Pero no hay que olvidarse que el hombre de hielo, pese a su edad, es uno de los más competitivos de la parrilla. Solo hay que fijarse en los dos últimos dos Grandes Premios donde ha finalizado en sendas ocasiones tercero. Ayudante sí, paladín, también.

Aunque Ferrari ha sido eximido de asistir a rueda de prensa, debido a su situación, el finlandés ya dejó claro después de Hockenhein su descontento con la carrera: “Podría haber sido mejor”. Asimismo se mostró decepcionado por perder el segundo puesto en la última parte de la carrera.

Räikkönen en el podio de Hochenheim/ Getty Images

No cabe duda de que en Ferrari lo van a dar todo para dedicarle una victoria a Marchionne. Hay ganas de revancha y no es un buen momento para lamentarse. Ha llegado la hora de levantar cabeza y volver dar un golpe en la mesa que asuste a las flechas plateadas. El SF71H tiene, además de una gran unidad de potencia, un chasis envidiable que promete emociones fuertes en Hungría, Así que por favor, háganlo por Marchionne.