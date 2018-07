Hamilton afirma que el Ferrari es más rápido que en Mercedes ahora mismo

Lewis Hamilton ha hablado ante los medios nada más llegar al circuito de Hungría y ha afirmado que el Ferrari es más rápido que Mercedes en este punto de esta temporada. Aunque ha dicho que los italianos no son los principales favoritos para ganar el campeonato y que tiene plena confianza en la capacidad de su equipo. El inglés ya está concentrado en el Gran Premio y con la mente puesta en mantener en liderato que logró en Alemania.

Lewis ha reconocido también que han cometido errores en esta primera mitad de la temporada y ha afirmado que no lo han hecho tan bien como lo debían. A pesar de todo, Hamilton siente que tiene coche suficiente para que él defienda con éxito su título aunque ha dicho que será una tarea algo más complicada que en estos últimos años, no cree que logre que el Mundial de pilotos se acabe en México como la temporada pasada.

"Yo no considero a Ferrari como mi favorita. Mi favorito es mi equipo. Ahora tienen una pequeña ventaja en competitividad, pero si veis nuestros resultados, la fortaleza que hemos demostrado, veis que hemos mostrado signos de grandeza en nuestras actuaciones. Creo que tenemos las herramientas necesarias para hacer el trabajo, pero tenemos que seguir trabajando. Quizá la gente que nos ve por televisión no puede ver todo el trabajo que ocurre detrás de las cámaras, pero lo estamos dando todo para llegar a la cima", comenta el inglés desde el Hungaroring.

El inglés confía en la capacidad de autocrítica de Mercedes: "No creo que ahora mismo estemos a pie cambiado. No hemos rendido al 100% en cada fin de semana, hay algunas cosas que podemos mejorar. Ferrari ha dado un paso adelante, sobre todo en clasificación, en la que sabemos que tenemos que trabajar duro. Eso es lo bueno de este equipo, que todo el mundo mantiene la concentración sin quejas. Si ven que hay que hacerlo mejor, si encuentran un problema el sábado o el domingo, lo llevan a la mesa de diseño y ya tienen soluciones para esta semana. Eso a mí me fascina, me parece increíble."

Hamilton afirma que su optimismo contagia y ayuda al resto del equipo: "Yo siempre soy optimista. Soy una persona energética. Siempre intento ahorrar energía cuando lo necesito para proyectar energía positiva cuando puedo. Es un año en el que tenemos que permanecer positivos, porque, si no, no conseguiremos el resultado que queremos."