Toro Rosso recalca que James Key tiene contrato a largo plazo con el equipo

El pasado jueves se hizo oficial la incorporación de James Key al equipo McLaren como nuevo director técnico, junto con la dimisión de Matt Morris, el que fuera jefe de ingeniería del equipo. Sin embargo, los de Woking todavía no han anunciado el momento en el que Key comenzará a trabajar con el equipo, ya que tiene contrato con Toro Rosso y, además, la normativa establece que se debe cumplir un año en un equipo para poder pasar a otro, a menos que ambas escuderías llegen a un acuerdo.

Sin embargo, Toro Rosso quiso en sus filas a Lando Norris para sustituir a Hartley, pero el joven piloto está en McLaren, que betó su salida, por lo que ahora los de Faenza pueden devolverle la jugada o encaminar el acuerdo para hacerse con Lando Norris a partir de 2019, ya que su contrato con los de Woking termina a finales de septiembre. Pero, por el momento, Franz Tost afirmó en delcaraciones a Motorsport que James Kay tiene contrato a largo plazo con Toro Rosso, y que no hay nada más que comentar.

Sobre las negociaciones con McLaren, Tost afirmó que cree que irán a hablar con ellos, y lo cierto es que no tiene ningún problema en hacerlo: "No tengo ninguna razón para hablarlo con ellos, porque tenemos un contrato. Todo queda dicho", aseguró. Por otro lado, también confesó que Toro Rosso es lo suficientemente fuerte como para que la situación no afecte a los planes de desarrollo que tiene el equipo. "Por supuesto que esta historia de James no nos está ayudando, pero creo que el equipo, desde el punto de vista técnico, es lo suficientemente fuerte, y hay una clara idea sobre todo lo que tenemos que hacer", añadió.

Para terminar, comentó que necesitan tiempo para aclarar la situación, continuar desarrollando su monoplaza y así traer nuevas mejoras de cara a la segunda parte de la temporada. "Si funcionan como prevemos, reduciremos la diferencia", sentenció.