Los equipos motorizados por Ferrari recibirán mejoras para este Gran Premio de Hungría

Haas y Sauber recibirán la próxima especificación de la unidad de potencia de Ferrari en el Gran Premio de Hungría, lo que traerá consigo un importante impulso en el rendimiento. Los dos equipos tendrán cada uno la tercera especificación del motor de combustión este fin de semana, tras la introducción de la segunda especificación en Mónaco. Una vez más, las obras del equipo de Ferrari no están centradas en este Gran Premio sino en las próximas carreras sensibles al motor en Spa y Monza. La página web RACER ha afirmado que la mejora servirá para que los dos equipos ganen 40hp más que con la anterior unidad de potencia.

La actualización continúa con el impresionante desarrollo de la unidad de potencia de Ferrari esta temporada, el fabricante italiano ha conseguido superar a Mercedes en cuanto a la unidad de potencia y se ha convertido en el punto de referencia desde el punto de vista del motor. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, calculó que Ferrari estaba ganando medio segundo en tiempo de vuelta en las rectas en Hockenheim en comparación con los campeones defensores.

El jefe de equipo de Haas, Guenther Steiner ha hecho declaraciones sobre la nueva unidad de potencia: "Aquí tenemos un nuevo motor, el motor número tres, espero que sea un buen paso otra vez, Ferrari nos ha dado una oportunidad para introducir este motor en este Gran Premio y no hemos podido decirles que no. Nosotros somos un equipo más pequeño, Ferrari es un equipo grande y un equipo muy rápido, nostros todavía tenemos que tener un poco de cuidado para que todo funcione y no tengamos ningún problema."

A pesar de no ser un circuito con mucha influencia de motor, las mejoras ayudarán mucho a los equipos motorizados por Ferrari en este Gran Premio, sobre todo en el primer sector ya que ahí estarán situadas las 3 rectas del circuito. Ferrari esperará repetir el doblete logrado la temporada pasada mientras que los otros dos equipos buscarán redimirse tras no haber logrado puntuar en 2017.