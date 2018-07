Force India entra en concurso de acreedores

Force India se ha visto obligado a entrar en concurso de acreedores este viernes por la noche debido a una audiencia en el Tribunal Superior de Londres. Los graves problemas económicos que está atravesando la escudería de Silverstone les ha obligado a entrar en concurso de acreedores. Mientras tanto los rumores sobre la compra del equipo continúan.

El dueño de Force India, Vijay Mallya, nunca había tenido la intención de vender el equipo pero ahora mismo, hoy en día, lo está considerando una oferta seria. Aunque a principios de este mes insistió en que en ese momento no había ningún comprador dispuesto a pagar lo que él quería, y que estaba esperando que llegara el acuerdo correcto.

"Si aparece alguien y te ofrece mucho dinero y una muy buena relación calidad-precio, debes aprender a dejar las emociones de lado, ponerte en tu perfil comercial y estudiarlo con seriedad. Porque una oportunidad así quizás no se repita. Pero no tengo tal oferta ante mí, no veo aún el dinero sobre la mesa. Hasta que no lo vea, no me creo en nada. En 10 años en la F1, han venido demasiadas personas queriendo comprar el equipo. Todos los que van por el paddock, de repente quieren tener un equipo de F1". declaró Mallya sobre la posible venta de su equipo.

No se dan cuenta del arduo trabajo que requiere. Si se conforman como el viejo Spyker, que se contentaba con ser siempre 21º y 22º, está bien. Pero para un equipo como nosotros es un trabajo duro" finalizó Mallya. La situación actual de Force India es muy mala e incluso el equipo está en peligro de continuar en la Fórmula uno la próxima temporada o hasta el equipo podría acabar antes de tiempo su temporada. Los de Silverstone podrían acabar la temporada en el Gran Premio de Brasil y no llegar a Abu Dhabi, aunque todo indica que podrán ser capaces de darle la vuelta a la situación si alguien compra el equipo.