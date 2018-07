Fernando Alonso: "Hemos tenido algo de suerte con la lluvia"

Google Plus

Fernando Alonso logró clasificar undécimo en el Gran Premio de Hungría en una sesión de clasificación marcada por la aparición de la lluvia. El asturiano volvió a clasificar por delante de su compañero de equipo Stoffel Vandoorne que ni tan siquiera fue capaz de superar la primera ronda de clasificación. Alonso saldrá mañana desde la zona limpia y cerca de los puntos, el español siempre ha logrado buenos resultados en este circuito con McLaren, en este 2018 buscará emular lo que ha logrado en los tres años anteriores.

Fernando se mostró muy contento por la aparición de la lluvia que ayudó a que el equipo lograse un mejor resultado: "Ha sido una clasificación bastante divertida, con muchos cambios de neumáticos y muchos en la tabla de tiempos, además hemos tenido algo de suerte con la lluvia ya que en seco estábamos bastante atrás y ya la Q1 iba a estar bastante difícil pero gracias a la lluvia hemos ganado alguna posición y salimos muy cerca de los puntos y muy contento por ello."

"Lo de la radio, vi que estaba mi radio puesta, tienen una gran costumbre de poner mi radio y bueno, si no mejoramos del once y está lloviendo más no se que más se puede hacer, pero bueno, en fin, tienen esta sana costumbre y que se le va a hacer" declaró el español sobre el team radio con su ingeniero de pista cuando este le preguntaba sobre si cambiar de neumáticos y Alonso contestó que lo mejor era quedarse en el garaje.

Por último, Alonso habló sobre sus esperanzas y expectativas de cara a la carrera: "Podemos darnos con un canto en los dientes, yo creo que ha sido un sábado salvado gracias a la lluvia y con una buena posición de salida. Aquí sabemos que la crono es el 90% de la carrera, es muy difícil adelantar, se forma fácilmente un tren de coches y saliendo tan cerca de los puntos, haciendo una buena salida mañana creo que tenemos posibilidades de puntuar que sin lluvia no hubiésemos tenido."