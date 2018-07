Carlos Sainz: "Hoy hemos mandado un gran mensaje"

Carlos Sainz igualó su mejor clasificación en su historia en la Fórmula uno logrando un quinto puesto en el Gran Premio de Hungría. El piloto madrileño consiguió su mejor clasificación con Renault y batió a su compañero de equipo, Nico Hulkenberg, que no pudo pasar de la Q2. Carlos estuvo en tercer lugar durante un par de minutos pero Bottas y Vettel mejoraron y finalmente cayó hasta el quinto lugar, aunque eso sí, siendo el mejor de los mortales y clasificando por delante del los dos Red Bull.

El español se mostró muy contento con su quinta posición: "Era muy importante esta clasificación para mi futuro, en unas condiciones difíciles y donde siempre es bueno brillar. Hemos mandado hoy un gran mensaje, uno de los que tenemos que mandar durante el año y he visto que cuando se ponía a llover teníamos una gran oportunidad, estoy muy contento".

"Cuando ha empezado a llover no sabía lo que iba a pasar, eso sí, porque nunca había rodado con este coche sobre lluvia extrema y he decidido en la Q3 quedarme fuera con el neumático de agua extrema usado para adaptarme al coche, conocerlo un poco mejor y cuando ha llegado la hora de la verdad hemos decidido jugárnosla e intentar dar una vuelta buena, ha sido difícil pero todo ha salido perfecto", declaró el madrileño.

Carlos explicó su vuelta desde su propio punto de vista: "Me he arriesgado continuando con las ruedas de agua extrema porque en ese momento el intermedio podría funcionar, parecía que un neumático de lluvia extrema se podía degradar ya que el segundo sector estaba bastante seco pero es que venía en tan buena vuelta que sabía que esta vuelta valía para poder colocarme en mitad de parrilla para adelante, quinto o sexto, me he dicho a mi mismo que no ha sido ninguna locura, porque la vuelta era buena de verdad."

"Después de la vuelta ya no podía parar porque no me quedaba tiempo, he tratado de enfriar el neumático y volver a tirar y ya sí me he dado cuenta que no quedaba rueda. Quizá podía haber parado y haber hecho una vuelta algo mejor pero con este quinto puesto ha quedado claro que la decisión ha estado bien tomada", finalizó el español.