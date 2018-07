Lewis Hamilton: "Ha sido un día maravilloso"

Google Plus

Lewis Hamilton logró la victoria en el Gran Premio de Hungría, el inglés a pesar de no tener el mejor coche esta semana logró llevarse la victoria y ampliar su ventaja con Vettel en el Mundial de pilotos a 24 puntos. Hamilton se llevó su sexta victoria en este trazado y se marcha de vacaciones ganando las dos últimas carreras y con el liderato del Mundial de pilotos, algo que el año pasado no logró. Su máximo rival en la lucha por ser campeón del mundo Vettel quedó segundo mientras que el otro Ferrari de Kimi Räikkönen fue tercero. Su compañero de equipo Bottas no pasó del quinto puesto pero hizo un gran trabajo que le ayudó al inglés a llevarse la victoria.

Hamilton se mostró muy contento con su quinta victoria de la temporada, y sobre todo tras haber logrado la victoria en un circuito en el que no contaban con el mejor coche: "Hoy ha sido un día maravilloso, sabíamos que los Ferrari iban a ser muy rápidos esta semana y salir de aquí con estos puntos es un auténtico bonus para nosotros."

El inglés habló sobre el calor que ha habido durante toda la prueba: "He estado sudando, ha sido una carrera con mucho calor, ha sido muy física y había que gestionar el ritmo, y por último la celebración con el equipo me ha matado, quiero agradecer también a todos los que están en la fábrica."

"No se si voy a ir a la playa o si estaré más ocupado entrenando tratando de ponerme listo para la segunda parte de la temporada. Estoy muy agradecido al equipo por su gran trabajo en las últimas carreras y todos merecen ese parón veraniego, seguiremos empujando durante la segunda parte de 2018" declaró Lewis para acabar con la entrevista realizada por Paul Di Resta.