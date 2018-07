Fernando Alonso: “No teníamos estrategia definida y ha salido bien”

Google Plus

Que mejor que celebrar tu cumpleaños llevando tu MCL33, para nada competitivo, esforzándote lo máximo, a los puntos, concretamente tres para McLaren y podría haber sido algunos más si a Stoffel Vandoorne no se le hubiera aparecido la mala suerte.

Fernando Alonso arrancó con neumático blando, un stint bastante largo que le permitió colarse en los puestos de puntos, mientras los demás paraban. Tras la parada se quedó en el octavo lugar para llegar así a la línea de meta.

El español valoró su carrera de la siguiente manera, sobre todo muy orgulloso del trabajo de su equipo: “Al final ha salido bien, los domingos son las carreras. Muchos los sábados se alegran y luego no suman puntos. Creo que hemos hecho una gran carrera, una gran estrategia, hemos alargado la parada muchísimo y gracias a eso hemos conseguido poner los dos coches octavo y noveno, podría haber sido un domingo muy bueno para McLaren gracias al muro, una lástima el abandono de Stoffel”.

Sobre lo que se habló antes de la carrera en el equipo, Alonso decía: “No teníamos una estrategia definida, pensábamos parar en la vuelta 20-25 y al final casi en la 40. Ocon estaba frenando al grupo trasero y cada vuelta era oro, por tanto, alargamos y la verdad es que me voy muy feliz hoy”.

Tras el abandono de Max Verstappen, Virtual Safety Car y tras el mismo, hubo la duda de si Romain Grosjean había adelantado a Alonso bajo el mismo, pero Alonso explica que no: “Pues me ha robado la cartera, ha hecho un trabajo mejor. Tenemos unos segundos de aviso que el Safety Car, yo intentaba acercarme al delta, cuando se puso en verde me puso a fondo y Grosjean ya estaba al lado mío, perdí la posición ahí, pero luego la recuperé”.

Ahora casi un mes de parón, el Gran Premio de Bélgica, en Spa, no llegará hasta el 26 de agosto. Eso en Fórmula Uno, pero el WEC se reanuda con las 6 horas de Silverstone: “Vacaciones… a descansar un poco, la carrera fue muy duro físicamente, con mucho calor. A mitad de agosto tengo las 6 Horas de Silverstone, mis vacaciones serán más cortas, pero encantado de correr todos los fines de semana”, finalizaba el español.