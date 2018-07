Carlos Sainz: “No quieres quedar noveno saliendo quinto”

El equipo Renault ha decido montar el neumático blando a Carlos Sainz para tomar la salida, al igual que Sebastian Vettel, pero no le ha salido demasiado bien, ya que ha perdido hasta tres posiciones llegando al octavo puesto.

Otros pilotos aguantaron fuera con el neumático blando, Fernando Alonso, Sebastian Vettel y han conseguido sumar puestos, Sainz ha parado pronto y ha salido muy mal perjudicado, cerca de perder incluso los puestos de puntos.

A los micrófonos de habla hispana, en el corralito, Sainz decía lo siguiente: “Sabemos que siempre que hace calor nuestro coche sufre, por eso hemos decidido salir con el blando, por eso en la salida hemos perdido posiciones en la curva una, también me he tocado con el Red Bull que me ha sacado fuera de pista. Luego guardando goma y cuando estaba teniendo un buen ritmo hemos parado, no sé porque, ya que tenía buen ritmo. Los que han salido con el blando han seguido fuera, nosotros nos hemos quedado detrás del Force India y nos han hecho el overcut, ha faltado un poco de paciencia a principio de carrera”.

Como ha mostrado en más ocasiones, el madrileño no está nada contento con la decisión que ha tomado Renault a la hora de hacer la parada: “Si… pero cuando sales quinto no quieres acabar noveno. Tenemos que analizar que podríamos haber hecho mejor, quizás salir con la ultra, quizás esperar la parada y no ir más corto y ver que podíamos haber hecho diferente”.

Los compañeros de Movistar F1 le proponen valorar su temporada, a lo que contestaba lo siguiente: “Esta carrera explica bien lo que ha sido esta mitad de temporada, siempre ahí, siempre en los puntos, haciéndolo bastante bien, pero por una cosa y por otra las cosas no acaban bien”, finalizando así su intervención.