Vettel: "Esta segunda posición no es lo que esperaba"

Sebastian Vettel acabó segundo en el Gran Premio de Hungría a pesar de que su Ferrari era el coche más rápido sobre este trazado durante este fin de semana. La clasificación sobre mojado que perjudicó al alemán que ha perdido mucho nivel sobre pista mojada en estos últimos años. Vettel clasificó cuarto pero en carrera ha sido capaz de ganar dos posiciones, en la salida adelantó a Raikkonen y a Bottas a cinco vueltas para el final. Vettel sale del Gran Premio de Hungría y se va de vacaciones con 24 puntos de desventaja con Hamilton que fue el ganador de la carrera.

El alemán habló sobre la carrera: "Ha sido una carrera muy dura, estábamos fuera de posición teniendo en cuenta nuestra velocidad aunque quizá no hubiéramos podido superar a Lewis en términos de ritmo. Ha sido una buena salida, me he colocado tercero, lo hemos hecho bastante bien en el inicio."

Vettel hizo también declaraciones sobre su persecución a Bottas en la lucha por la segunda posición: "A la hora de entrar en boxes hemos metido la pata, la parada ha sido muy lenta y hemos salido por detrás de Bottas, ha intentado abrir distancia pero he tenido la oportunidad para atacar a falta de diez vueltas y finalmente he conseguido adelantarle y aunque esta segunda posición no es lo que esperaba, estoy contento."

"En cuanto al toque con Valtteri, yo ya estaba por delante por lo cual me ha pillado por sorpresa, me ha tocado por detrás, no sabía lo que estaba pasando y tenido suerte de que el coche no estaba roto y he podido continuar" declaró Sebastian sobre su toque con Bottas en el tramo final de la carrera en la lucha por la segunda posición. El toque entre ambos pilotos fue investigado al final de la carrera pero finalmente no se sancionó a ninguno de los dos.