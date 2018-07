La firma de F1 VAVEL: Hamilton más líder

Google Plus

El pasado domingo tuvo lugar la duodécima prueba del mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de Hungría se saldaba con la victoria de Lewis Hamilton y el podio de Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. El piloto británico salió de la última carrera antes de las vacaciones de verano más líder. Está ya 24 puntos por delante del alemán de Ferrari.

Una de las particularidades del circuito de Hungaroring es la dificultad que hay para adelantar. El año pasado hubo cuatro adelantamientos con DRS. En esta edición, solo Daniel Ricciardo ya ha hecho más. El piloto australiano protagonizó una espectacular remontada que le valió el nombramiento como piloto del día por parte de los aficionados.

El gran premio fue relativamente tranquilo. La carrera se desarrolló bajo el sol y tan solo hubo dos coches de seguridad virtuales. El coche de seguridad no hizo acto de presencia en ningún momento de la prueba.

Podio del Gran Premio de Hungría | Fuente: Getty Images

Hamilton sale reforzado

Lewis Hamilton se subió a lo más alto del podio en el Gran Premio de Hungría. Es su quinta victoria en la presente temporada. Su máximo rival, Sebastian Vettel, solo pudo terminar segundo por lo que el británico aumentó en siete puntos su ventaja. El de Mercedes lidera el campeonato de pilotos con 24 puntos sobre el de Ferrari a falta de ocho carreras para el final.

Preguntado por su situación, Hamilton explicó que han hecho un buen trabajo y que tienen que centrarse en mejorar en su lucha con los de Maranello. “No recuerdo si el año pasado éramos líderes en este momento pero creo que nos sentíamos un poco más fuertes respecto a este año. Este año sabemos que tienen la mano ganadora en cuanto a ritmo pero, en cuanto a estrategia para ganar un mundial, no se trata solo de velocidad. En general, hemos hecho un trabajo ligeramente mejor hasta ahora. Tenemos rendimiento para seguir avanzando y tenemos que alcanzar todos los elementos que nos permitan batir a Ferrari cuando no estén en su máximo nivel”, expresó.

Lo cierto es que la pasada temporada en este mismo gran premio Vettel lideraba el campeonato con 14 puntos sobre Hamilton, al contrario de la sensación que tiene el británico. Su remontada comenzó en el Gran Premio de Bélgica donde se hizo con el liderato. En EE.UU., a falta de cuatro grandes premios para el final, el de Mercedes le sacaba 66 puntos al de Ferrari. Finalmente se proclamó campeón con 363 puntos, 46 más que Vettel.

Esto demuestra que si bien Hamilton tiene ventaja a día de hoy, ésta se puede ver reducida incluso en una sola carrera ya que el ganador puntúa 25 y les separan 24. En este punto, la clave va a ser cómo funcionen los monoplazas en el último tercio de temporada. Por el momento, las doce primeras carreras han estado caracterizadas por la alternancia en el liderato entre ambos pilotos. Cualquier error o fallo mecánico de ahora en adelante puede ser un gran paso atrás.

Lewis Hamilton en el GP de Hungría | Fuente: Getty Images

Renault y la fiabilidad que no llega

Otro protagonista en este Gran Premio de Hungría ha sido Max Verstappen. El holandés se vio obligado a abandonar en las primeras vueltas tras un fallo en el MGU-K de su motor Renault. La unidad de potencia de los franceses ha dado numerosos problemas de fiabilidad a lo largo de esta temporada.

En el Gran Premio de Francia, Carlos Sainz tuvo problemas con el MGU-K y lo mismo le ocurrió a Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Mónaco. Renault introdujo una nueva especificación de este elemento en Austria. A pesar de esto, no han sido capaces de mejorar la fiabilidad de este elemento. Además, Ricciardo abandonó tanto en Austria como en Alemania por problemas de motor. Todos los equipos que montan motor Renault – Renault, Mclaren y Red Bull- han tenido numerosas averías en la unidad de potencia.

Max Verstappen mostraba después del Gran Premio de Hungría su enfado. “Pagas millones por un motor decente pero sigue rompiéndose. Hoy fuimos los mas lentos. Honestamente, en este momento, es difícil de aceptar. Por la radio estaba muy enfadado. Hubo muchos pitidos, lo cual fue una pena porque hubiera sido mejor si hubieran permitido que se me escuchara”, afirmó.

Otro de los puntos débiles de este motor es la falta de potencia. En Austria se introdujo un mapa motor para clasificación que, según reportaron los pilotos, no dio un gran resultado. “No se nota mucho. Es muy poquito para nosotros. Todos tienen mapas de clasificación. Una vez que llegas a la clasificación sí hay un poco más de rendimiento pero estábamos realmente muy lejos de Haas como para sentir cualquier tipo de ventaja”, explicaba Carlos Sainz en Austria.

Por lo pronto, Red Bull ha corrido su último Gran Premio en Hungría con motor Renault, al menos por el momento. La escudería, ante su descontento, montará motor Honda los dos próximos años y espera con ello poder luchar por los campeonatos.

Max Verstappen en el Gran Premio de Hungría | Fuente: Getty Images

Incidentes al final

Las últimas vueltas estuvieron marcadas por dos incidentes. Vettel tocó a Bottas justo después de adelantarle y Bottas golpeó a Ricciardo cuando el australiano intentaba rebasarle en la primera curva. Esta última acción fue investigada por los comisarios y Bottas fue sancionado con 10 segundos de penalización y la retirada de dos puntos del carnet durante doce meses.

Tras la carrera, el finlandés daba su perspectiva al respecto. “Intenté defenderme lo mejor que pude, lo más agresivo que pude, pero todo acabó siendo un desastre. Con Seb tuve una buena batalla en la curva uno pero estaba bien colocado para la segunda. Aún tenía mi alerón delantero por dentro y él iba por fuera. Giró muy pronto para mi, no había a donde ir y fui el único que tuvo daños. Me parece bien. Es un incidente de carrera. Con Daniel fue muy similar. Estaba más cerca de él por dentro y me faltaba la mitad del alerón así que bloqueé. Estoy seguro de que vio que iba muy rápido en la curva pero, aún así, giró y chocamos.”, explicó.

Esta primera parte del campeonato ha estado marcada por más incidentes entre los pilotos de los equipos punteros. En Francia, Vettel tocó a Bottas en la primera curva y fue sancionado; en Silverstone, se tocaron Räikkönen y Hamilton; en Bahrein, Hamilton y Verstappen; en Bakú, Verstappen y Ricciardo; y en China, Verstappen y Vettel.

Valtteri Bottas en el GP de Hungría | Fuente: Getty Images

Mclaren y su pequeño paso adelante

Parece que en términos de rendimiento el Mclaren ha mejorado. Fernando Alonso cruzó la línea de meta en octava posición tras una estrategia basada en atrasar su parada lo máximo posible. Eso y el buen ritmo del asturiano le han permitido sumar esos puntos en el día de su 37 cumpleaños. Stoffel Vandoorne estaba situado noveno, justo detrás de Alonso, pero un problema en su caja de cambios le obligó a abandonar.

Aunque el Mclaren ha mejorado en ritmo, no lo ha hecho en fiabilidad. Cinco de los siete abandonos que han registrado los de Woking han sido por un fallo en la caja de cambios. Por otro lado, en términos de potencia todavía tienen muchas carencias. El motor Renault, además de poco fiable, es uno de los que menos potencia tiene de toda la parrilla, incluso el que menos.

El belga de Mclaren venía acumulando malos resultados tanto en carrera como en clasificación las últimas carreras. Sus problemas se han solucionado en Hungría con la introducción de un nuevo chasis en su monoplaza. Así lo explicaba el propio Vandoorne: “Estoy feliz de haber encontrado un chasis que funciona con mi estilo de pilotaje y que me permite competir de forma normal, no muy lejos de los tiempos por vuelta de Fernando”.

Fernando Alonso en el GP de Hungría | Fuente: Getty Images

Force India en su carrera más difícil

Sin duda, este fin de semana no ha sido el mejor para Force India. En la jornada del sábado, Esteban Ocon clasificó décimo octavo y Sergio Pérez décimo noveno. Ocon terminó la carrera décimo tercero y Pérez décimo cuarto. Tres de las posiciones que ascendieron fueron por los abandonos de Verstappen, Vandoorne y Leclerc.

Este mal resultado llega en un momento muy difícil para el equipo. Sergio Pérez explicaba así la situación en un comunicado: “Force India ha estado pasando por una situación financiera crítica durante algún tiempo. El miércoles uno de los acreedores estaba en la corte de Londres tratando de liquidar al equipo. Significaba que el equipo se cerraría inmediatamente y todos perderían sus empleos. Al ser yo un acreedor del equipo, me pidieron que utilizara un procedimiento legal diferente en los tribunales ingleses llamado ‘Administración’ que permite a una empresa continuar operando mientras se encuentra un nuevo propietario. Tuvimos que movernos muy rápido y afortunadamente logramos obtener una audiencia en la corte, donde el juez estuvo de acuerdo con nuestra petición gracias al apoyo de Mercedes y BWT. Como resultado, el equipo ahora está en manos de un administrador que puede vender el equipo y salvar los trabajos de las 400 personas increíbles que trabajan en el equipo. Han sido unos meses muy estresantes pero es importane hacer lo correcto y creo que el equipo tendrá ahora un futuro brillante. Mi prioridad es salvar el trabajo de todos mis compañeros”.

En las últimas semanas, ha sonado fuerte el rumor de que Laurence Stroll podría adquirir el equipo. Por el momento, no hay nada oficial al respecto pero en las próximas semanas o meses se resolverá el futuro de Force India y, por ende, de sus pilotos.