Williams negocia utilizar caja de cambios Mercedes en 2019

Williams ha iniciado negociaciones con Mercedes para añadir la caja de cambios a su contrato como motorista y cliente a partir de 2019, algo frecuente en la parrilla de Fórmula 1, ya que el equipo Force India utiliza la misma tecnología que Mercedes, Haas y Sauber hacen lo mismo con Ferrari, algo con lo que ahorran costes y que supone una preocupación menos para los equipos clientes, ya que pueden obtener un mayor rendimiento en otras partes del monoplaza.

Otros equipos también optan por comprar el paquete de suspensión trasera completo del equipo oficial, pero están condicionados por el diseño que realizan, mientras que otros equipos prefieren diseñar sus propias transmisiones, como ha sido el caso de Williams hasta ahora. Sin embargo, a pesar de que estos rumores comenzaron en el mes de abril, ahora todo ha cambiado, ya que el rendimiento de Williams durante la temporada no ha sido el esperado, ocupan la última posición en el Mundial de Constructores, mientras que el equipo Haas, que ha aprovechado de Ferrari todo lo que la normativa permite, está consiguiendo muy buenos resultados.

Claire Williams, directora del equipo, dijo en declaraciones a Motorsport que las colaboraciones entre los equipos ahora son algo común. "Tienes que explorar todas las oportunidades, y es lo que estamos buscando", añadió. No obstante, aseguró que todavía no se ha decidido nada ni se ha acordado nada, aunque las conversaciones que están teniendo lugar tienen mucha importancia. Por otro lado, Williams no aclaró si además de la caja de cambios también querrán de Mercedes la suspensión trasera o cualquier otro elemento: "Siempre debes explorar las oportunidades para ver si tienen sentido desde muchas perspectivas diferentes. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, pero no podemos entrar en detalles mayores".

Sobre equilibrar los costes de personal del equipo Williams con pagar el suministro de otros elementos a Mercedes, comentó que hay que pensarlo detenidamente y analizar el impacto que eso tendría en la escudería antes de tomar decisiones precipitadas. "Ese es el proceso en el que estamos", sentenció.