Fernley: "Mallya está devastado con la situación"

Google Plus

Force India atraviesa momentos delicados. El equipo tenía graves problemas financieros y, tras una maniobra de Mercedes, Sergio Pérez y BWT, entró en concurso de acreedores. El piloto mexicano explicó en un comunicado que había actuado para que los 400 trabajadores de la escudería no perdieran su empleo.

Tras el Gran Premio de Hungría, Bob Fernley habló sobre cómo se encuentra Mallya. "El equipo significa mucho para él y está devastado con la situación tal y como está en este momento. Como el mayor acreedor, con suerte podrá asegurarse de que el equipo esté en las manos correctas para avanzar hacia algo mejor", expresó.

Fernley aseguró también que Mallya no será un obstáculo, ya que solo quiere lo mejor para Force India: "Podrá hablar directamente con el administrador sobre el futuro del equipo y no se interpondrá en el camino para asegurarse así de que el equipo sea totalmente sostenible. Esa no es su forma de hacer las cosas".

Vijay Mallya tiene una participación del 42,5% en el equipo y a los problemas de la escudería se suman los suyos. Hay una orden de extradición por fraude, delito que él niega haber cometido. Además, algunos bancos indios quieren recuperar más de un billón de dólares que le habían otorgado en préstamos a su desaparecida Kingfisher Airlines.

Fernley afirmó que lo sucedido con Force India en los últimos días ha sido totalmente inesperado. "Sé que Vijay tomó algunas soluciones sensatas para poder mantener el equipo en el futuro. Este proceso, obviamente, afectó a ello. Todo lo que sé es que desde nuestro punto de vista fue un movimiento inesperado. Vijay ciertamente no lo esperaba", dijo.

Una de las incógnitas ahora es qué va a pasar con Esteban Ocon y Sergio Pérez. Los rumores apuntan a que Ocon podría terminar en Renault, pero el futuro de Pérez es incierto por el momento.

Otro que se ha pronunciado al respecto ha sido Toto Wolff. "Nosotros somos parte interesada del proceso. Nos gustaría entender cuál sería la estrategia de financiación de un nuevo comprador potencial y cómo podría afectar a la colaboración entre los dos equipos", concluyó.