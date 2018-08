Andretti quiere a Alonso en la Indy

Google Plus

Finalmente llegó el parón veraniego tras el Gran Premio de Hungría y Fernando Alonso aún no ha desvelado que será de el en 2019. No se sabe si seguirá en McLaren, si se irá a otro equipo, o si se irá de la Fórmula 1 para dedicarse a otras categorías al 100% sin compaginarlas con la dura preparación, y la ajetreada vida del piloto del 'Gran Circo'.

Fernando lleva tiempo tanteando nuevos terrenos. El año pasado fue el caso de la Indy 500, aunque solo disputando esa prueba y no ninguna más del extenso mundial de la IndyCar. Más tarde, ya en este 2018, se subió al carro del WEC, y las dos pruebas que ha disputado las ha ganado: Las 6 horas de Spa y las 24 de Le Mans. Pese a ser un disciplina de equipo más que en otras categorías, la victoria en Le Mans, es en gran parte gracias al gran relevo que hizo Alonso de noche y eso dice mucho en favor del ovetense.

No obstante, ahora, la triple corona esta más en camino que nunca, las victorias en Mónaco se amarraron hace tiempo, la de Le Mans este año, pero... ¿Que hay de la Indy? Fernando quiere la triple corona, y el año pasado en su primer intento no lo logró, ¿volverá para completar este hito del Motorsport? La respuesta más segura es que sí, pero la que no lo es tanto es si irá solo para las 500 millas o si irá para participar en todo el mundial.

Alonso y Sato. Foto: Getty Images

Michael Andretti, director y jefe del equipo Andretti Autosport en la IndyCar ha hablado sobre sus intenciones con Fernando (equipo con el que Alonso corrió en Indianapolis en 2017): "Se le preguntó a Fernando si quería hacer una temporada parcial y dijo que no. Si lo hace, quiere hacerlo todo. Todavía hay muchas cosas en el aire, pero estamos llegando a un momento crítico. Tienen que resolver su situación y Zak (Brown) tiene que trabajar en su plan de F1, pero veremos qué va a pasar".

"Me encantaría tenerlo, fue un placer trabajar con él, nos divertimos mucho en Indy y creo que nos divertiríamos mucho haciendo esto todo el año. Crearía mucho alboroto y eso es algo que no se puede comprar. Sería como cuando llegó Mansell en los 90 y las cosas empezaron a ir para IndyCar. Si Fernando llega a la IndyCar podría ayudar a que comenzase un nuevo viaje. La IndyCar está preparada para que algo así suceda", añadía el estadounidense, encantado con la posibilidad de hacerse con los servicios del asturiano.

Para finalizar, observó que: "Alonso es todo lo contrario a Mansell. Todos pensaron que Nigel era genial y que Fernando es lo contrario, pero no podría estar más lejos de la verdad. Fernando es el tipo más agradable que quisieras conocer, pero se tiene la percepción de que es de cierta manera y eso está muy mal. Realmente no conoces a la persona que ves ante la cámara. Si viene será bueno para todos y tendrá ritmo desde la primera carrera"