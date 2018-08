Todos temen que la compra de Force India refuerce más a Mercedes

A las escuderías Renault, McLaren y Williams les preocupa que en el caso de que se lleve a cabo la venta de Force India, esto convierta a Mercedes en una escudería todavía más fuerte, ya que Force India pasaría a ser un equipo satélite de Mercedes, por lo que la marca alemana podría llegar a ponerse a la mismsa altura de Ferrari, por lo que todavía sería mayor la diferencia en parrilla de estas dos escuderías con el resto de equipos de la Fórmula Uno.

Incluso Renault ha mostrado su temor y es que creen que su modelo de competición se quede obsoleto si la operación de Force India no se hace atendiendo a criterios competitivos: "Esa no es la F1 que nos gusta. Tenemos un poco de miedo de que una estructura así haga imposible para alguien que no disfrute del beneficio de un equipo maestro o esclavo en ser competitivo por sí mismo. Empezamos a ver eso hoy en ciertos aspectos de la parrilla o en el desarrollo del chasis o el motor. Necesitamos asegurarnos de que no se convierte en una necesidad, de otro modo nuestro modelo no funcionaría y nuestra participación no sería sostenible", explicaba Abiteboul.

El éxito de las escuderías de Sauber y Haas como satélites de Ferrari ha hecho que Wolff se planteará hacer lo mismo con Force India, según Abiteboul: “Toto Wolff probablemente ve que a Ferrari le funciona, así que Mercedes probablemente necesita imitar lo que hacen".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha asegurado que entiende la preocupación de Renault: "Entiendo la incertidumbre de Cyril y los demás sobre el futuro de la F1 si los equipos grandes compran a los pequeños. Respeto al 100% esos pensamientos y no creo que sea la forma de proceder adecuada. Espero que podamos hablar para que el alcance de la cooperación se reduzca entre equipos. Hay acuerdos comerciales que tienen sentido, pero tienen desventajas y es que el orden competitivo puede cambiar, así que necesitamos encontrar una solución a cómo los equipos pequeños se pueden beneficiar de una infraestructura compartida, pero al mismo tiempo, no ganar una ventaja", ha explicado Wolff.