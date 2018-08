Norris quiere acumular experiencia con McLaren y conseguir un asiento en 2020

Lando Norris, actual piloto de Fórmula 2 y piloto reserva del equipo McLaren, está a la espera de decidir su futuro para la próxima temporada, ya que ha asegurado que aún no sabe que hará, aunque le gustaría quedarse con los de Woking como piloto de pruebas y poder obtener un asiento en el equipo en 2020.

Durante el mes de agosto está previsto que se aclaren los nombres que formarán la parrilla en 2019, y una de las piezas del puzzle es Fernando Alonso, que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro, aunque, si se marcha, Norris no las tendría todas consigo, ya que no es una decisión suya. Sin embargo, el joven piloto británico no tiene una sola opción, recientemente se ha hablado de una posible marcha a Toro Rosso como intercambio por la llegada de James Key a McLaren, que todavía tiene contrato en vigor con los de Faenza.

Norris ha comentado en el segundo día de test de este parón veraniego que es muy difícil decir algo con certeza sobre su futuro, ya que el piloto español que ahora ocupa un asiento en McLaren no ha tomado una decisión. "Estar en un Fórmula 1 estaría muy bien, pero, al mismo tiempo, quedarme con Mclaren quizá sería mejor para hacer entrenamientos libres, para tener más oportunidades de conducir el Fórmula 1", ha explicado. Por tanto, el británico opina que si hay una confirmación de que puede tener un asiento en el equipo en 2020, es una oportunidad mejor. "Pero hasta que todo el mundo no empiece a decidir, no sé qué decir", añadió.

Lando Norris en los test de Hungría | Foto: @LandoNorris

Por otro lado, opina que en la Fórmula 1 actual no es fácil saltar a un monoplaza y ser rápido desde el primer momento, ya que hay muchas cosas a las que es difícil acostumbrarse, aunque no solo para él, también para muchos otros pilotos. "Haciendo todos esos Libres 1 puedes aprender más sobre el coche, sobre el equipo, sobre la dirección en la que avanzan", explicó. También apuntó que todo eso le situaría en una buena posición de cara a 2020, aunque es solo una circunstancia y pueden ocurrir muchas cosas, ya que no descarta dejar McLaren e incorporarse a otro equipo, aunque tampoco cree que vaya a suceder.

"Puedo verlo, me gustaría verlo, pero todavía no creo que ese sea el camino", ha dicho sobre una posible marcha a otro equipo de la parrilla. Para él, la situación perfecta es continuar en McLaren, como ya ha expresado en otras ocasiones, aunque ahora prefiere centrarse en la Fórmula 2 y en hacer su trabajo lo mejor posible. "Ganar es lo mejor que puedo hacer. Y tener buenos días como estos para intentar persuadirlos", comentó en el segundo día de pruebas en Hungaroring, ya que opina que todos los test son importantes para ver como se desenvuelve en el circuito y para ver cómo tiene feedback con el equipo.

Aunque no piensa que este test sea más importante que los demás, sino una oportunidad más para aprender y para hacer un buen trabajo, porque el equipo quiere que sea capaz de subirse al monoplaza y adaptarse a él cuanto antes: "Que no tengamos que perder toda la mañana en algunas cosas, que no me lleve años entrar en ritmo. Es importante subirte al coche y detectar rápido los puntos de frenada, alcanzar las velocidades de paso por curva. Lo segundo es no cometer fallos tontos, no tener accidentes".

En estos test de Hungría, el joven piloto británico se ha subido por primera vez a un monoplaza sobre mojado, y opina que la experiencia es muy diferente a la Fórmula 2. "Adaptarte lleva su tiempo y se hicieron muchas cosas para que me pudiese adaptar", apuntó. Sin embargo, Norris no ha marcado los mejores tiempos en ninguna de las sesiones, pero ha explicado que están tratando de acumular tanta información como sea posible. "No hemos hecho pruebas de rendimiento, el tiempo no es tan rápido como me gustaría, pero hemos seguido el programa de trabajo", concluyó.