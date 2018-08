Ricciardo se marca un nuevo plazo para renovar por Red Bull

Google Plus

Daniel Ricciardo esperaba tener su futuro resuelto antes del parón veraniego de la Fórmula Uno, pero no ha sido así. A pesar de que Red Bull afirmase que el acuerdo con el australiano estaba muy cerca en el mes de junio la renovación no se ha hecho oficial aún. Ricciardo espera tener todo resuelto para el Gran Premio de Bélgica, el piloto australiano está muy cerca de renovar por Red Bull. Tanto Renault y como McLaren que querían contar con Ricciardo en 2019 tendrán que esperar un milagro para que este no renueve y recale en alguno de los otros dos equipos.

El piloto australiano afirmó que su renovación estará resuelta para el Gran Premio de Bélgica o incluso hasta ha dicho que podría anunciarse antes: "Definitivamente estará resuelto en Spa. Pero no sé si se anunciará durante las vacaciones de verano o en Spa. Solo queda algún pequeño ajuste aquí y allá. Está todo bien. Pronto escuchareis algo, estoy seguro".

El nuevo acuerdo probablemente sea por dos años y Ricciardo estará en la misma posición que los otros pilotos, ya que la Fórmula Uno hará un gran cambio de reglas para 2021. En cuatro años y medio en la escudería de bebidas energéticas Ricciardo ha logrado las siete victorias de su carrera (esta temporada dos, en China y en Mónaco). El australiano superó a Vettel en su primera temporada en el equipo y a Max Verstappen en las dos temporadas en las que han compartido garaje, a pesar de que los dos lleven cuatro victorias desde que el holandés recalase en el equipo en mayo de 2016.

Ricciardo con su renovación de dos años, hasta 2021, igualaría a su compatriota Mark Webber en temporadas con Red Bull, Mark estuvo un total de siete años de 2007 a 2013 y logró un total de nueve victorias (dos más que las que tiene Ricciardo en la actualidad). Daniel heredó el asiento de Mak en 2014 y desde ahí se ha convertido en un piloto indiscutible para el equipo austriaco.