Kubica: "Después de 12 meses puedo decir que todo es más fácil"

Robert Kubica, piloto de pruebas de Williams, se ha subido al monoplaza en el segundo día de test en el circuito de Hungaroring, donde consiguió el sexto mejor tiempo y obtuvo muy buenas sensaciones. En estas pruebas, dio unas buenas vueltas con el neumático blando, y el ritmo con ese compuesto era muy bueno.

El piloto polaco comenzó explicando que realizaron un programa conjunto para recoger datos para el año que viene y también para intentar entender en qué pueden mejorar de cara a la próxima temporada. "Hicimos algunas tandas con la actualización del coche actual. Las sensaciones fueron buenas", añadió. Además, la primera vez que el piloto de pruebas del equipo Williams se subió a un Fórmula 1 de esta generación de monoplazas fue hace un año en los mismos test que se están disputando ahora, aunque con un Renault. Tras 12 meses, puede decir que ahora todo es más fácil, ya que hace un año todo era nuevo para él. "Especialmente con la nueva generaicón de Fórmula 1, ahora todo me resulta familiar, más sencillo y tengo más confianza ", comentó.

Entre las pruebas que Williams realizó destacan las relacionadas con la aerodinámica, ya que pintaron el coche con parafina de todos los colores, y además probaron el alerón que está previsto que se utilice la próxima temporada. No obstante, Kubica opina que aún es pronto para sacar conclusiones, ya que el trabajo realizado debe ser analizado por los que se encargan de la aerodinámica. "Terminamos probando un nuevo diseño en la última tanda con pintura nueva. Quedaba bien, ¡tal vez cambie para el próximo año!", continuó diciendo.

Kubica con el coche pintado de parafina | Foto: @WilliamsRacing

Por el momento, el polaco ha demostrado tener buenas sensaciones en el monoplaza, aunque no está previsto que vuelva a subir a un Fórmula 1 hasta Abu Dhabi, por lo que no podrá continuar demostrando si merece un asiento en la categoría reina del automovilismo no.