Renault incorporará un nuevo fondo plano en Bélgica y mejoras aerodinámicas hasta Japón

La Fórmula 1 se encuentra en su tradicional parón veraniego tras las primeras 12 carreras de la temporada, y los equipos tienen que cerrar las fábricas entre el Gran Premio de Hungría y el de Bélgica durante dos semanas.

En Renault tienen que seguir trabajando si quieren consolidarse como el cuarto equipo de la parrilla, aunque ahora mismo ocupan ese puesto con tan solo 16 puntos de ventaja sobre Haas. Abiteboul, jefe del equipo, dijo que el fin de semana de Hungría no había sido el esperado, ya que Sainz comenzó la carrera en la quinta posición, pero cayó hasta el noveno puesto, mientras que su compañero no logró entrar en los puntos. Sin embargo, el equipo ha anunciado que no han abandonado su proyecto para esta temporada, y que no se centrarán exclusivamente en el diseño del monoplaza de cara a 2019, ya que tienen previstas algunas actualizaciones para lo que resta de temporada.

En Bélgica, la primera cita después del verano, introducirán un nuevo fondo plano, mientras que continuarán trabajando en la especificación C de su motor, que no ha sido del todo fiable en esta primera parte de la temporada. No obstante, hasta que llegue esta actualización de la unidad de potencia, quieren continuar incorporando mejoras aerodinámicas hasta el Gran Premio de Japón, tal y como ha podido saber el portal alemán Auto Motor und Sport.

"Gran parte de lo que podemos traer y aprender en 2018, también podemos transferirlo al año siguiente, a pesar de los cambios en las reglas", ha apuntado Nick Chester, director técnico de chasis del equipo. Además, aunque las fábricas ya estén cerradas, al equipo francés aún le quedan dos asignaturas pendientes para la segunda mitad de la temporada: las estrategias y los neumáticos. En los test que se están realizando en Hungría, el equipo ya ha dedicado dos jornadas para tratar de comprender los compuestos y por qué tuvieron tanto desgaste en el pasado Gran Premio, donde sus rivales directos, Haas, McLaren y Toro Rosso sumaron más puntos que ellos.