Daniel Ricciardo deja Red Bull para 2019 y se va a Renault

Por fin, uno de los culebrones de la temporada 2018 ha llegado a su fin, hoy, se ha desvelado futuro de Daniel Ricciardo, la parte más importante de este, que es saber si seguía o no en Red Bull, bien, el equipo de la bebida energética ha confirmado hace escasos minutos que el #3 deja el equipo a final de 2018, habiendo estado en la família Red Bull desde 2008, y escasos minutos más tarde, Renault ha echo lo propio en sus medios digitales.

2018 se presentó desde el principio como uno de los años más movidos en cuanto a fichajes, no había escudería en la que no hubiera "run-run" en el Paddock a cerca de futuras alineaciones. Mercedes empezó a trabajar en la telaraña en Hockenheim cuando confirmó a Hamilton y Bottas para 2019. Cuando este decisión se tomó la primera reacción fue pensar en que Ricciardo permanecería en Red Bull con Verstappen, pues bien, no ha sido así.

Se ha anunciado que Ricciardo se va de Red Bull, y también que se irá a Renault, pero muchas piezas de este puzzle aún no están puestas. No se sabe quien será su sustituto, y Red Bull tomará una decisión entre Pierre Gasly y Carlos Sainz, sin haber nada oficial. Por otro lado, lo que si se puede confirmar es que Red Bull tiene a su nuevo número 1, a su nuevo líder, tiene nombre y apellidos, es el león de la parrilla, Max Verstappen.

"Respetamos la decisión de Daniel de dejar Red Bull, y le deseamos todo lo mejor de cara al futuro. Ns gustaría darle las gracias por su dedicación y por el rol que ha jugado desde que entró en el equipo oficial de Red Bull en 2014, y lógicamente, los mejores momento han sido esas siete victorias y los 29 podios que hemos logrado juntos", decía Christian Horner al dar la noticia en la página oficial.

A lo que añadió que: "Vamos a seguir valorando las numerosas opciones disponibles que tenemos para contratar al nuevo compañero de Max para 2019. Aún así aún faltan nueve carreras para finalizar este 2018, y estamos totalmente enfocados en maximizar todas las oportunidades que haya para Max y Daniel en lo que falta de temporada"

Abiteboul, Horner y Marko. Foto: Getty Images

Mr. Horner nombraba "numerosas opciones", pero las reales, son dos, y sería una gran sorpresa que Gasly o Sainz no estuvieran en ese asiento en 2019. En los próximos días, sin saber si será antes del Gran Premio de Bélgica, los equipos empezaran a confirmar estos cambios de cromos, tanto Reanult, como Toro Rosso, como McLaren, lógicamente el mismo Red Bull, y en cierto modo también Ferrari, pasado el ecuador de la temporada aún quedan muchos cavos sueltos.

Por otro lado, Ricciardo ha declarado lo siguiente: "Probablemente haya sido una de las decisiones más difíciles en toda mi carrera, de lejos. Pero pensé que había llegado el momento de coger aire y afrontar así un nuevo reto. Me he dado cuenta que hay , mucho que hacer para dejar a Renault volver a competir al máximo nivel, y me ha impresionado su progresión en tan solo dos años. Espero ser capaz de ayudarles a conseguir este reto y contribuir tanto dentro como fuera de la pista", declaraba el australiano sobre su nuevo equipo.

Y por último, la parte que faltaba, la parte que de momento se beneficia de esta operación, Renault, ha hablad también del movimiento. Lo ha echo uno de los hombres del momento, Cyril Abiteboul, que quizá no se equivocó cuando dijo "tenemos grandes opciones", todos miraron a Ocon, pero las miraras debían haber apuntado a otro garaje, Renault y su Team Principal han jugado a las sorpresas, y les ha salido bien.

"Daniel ha firmado para acelerar nuestra determinación y progreso hacía el frente del motorsport. Daniel tiene un indudable talento, a parte de un gran carisma, y eso es un bonus que le vendrá bien al equipo. Tendremos que devolverle la confianza que ha puesto en nosotros dándole el mejor monoplaza posible. Le damos la bienvenida a nuestro equipo en pleno crecimiento en 2019, con un gran trato de orgullo y también de humanidad" , declaraba el Team Principal galo, encantado on cu nuevo piloto para el año que viene.