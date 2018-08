Niki Lauda, grave tras un transplante de pulmón

Google Plus

Niki Lauda, ex piloto de Fórmula 1 y presidente no ejecutivo del equipo Mercedes, se encuentra grave en el Hospital General de Viena tras un trasplante de pulmón. Algunos medios locales informaron que el austriaco estaba de vacaciones en Ibiza y tuvo que volar a la capital de Austria para someterse a un tratamiento por una "tos severa", causada por una gripe. En un primer momento, le trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que se le considera un paciente de alto riesgo por su enfermedad renal.

En el propio hospital explicaron que debido a un afecto severo de los pulmones, Lauda tuvo que someterse a un transplante de pulmón, y también informaron que la operación realizada por Walter Klepetko, jefe de cirugía torácica, y Konrad Hotzenecker, había sido un éxito. "Pedimos amablemente que entiendan que la familia no hará ninguna declaración oficial y pedimos que se proteja la privacidad de la familia Lauda", concluía el comunicado emitido por el AKH de Viena.

Los pulmones del ex piloto de Fórmula 1 ya sufrieron daños tras su accidente en Nürburgring en 1976, ya que tenía algunas quemaduras en dichos órganos por los gases tóxicos que inhaló, aunque el doctor confirmó que el transplante que le han realizado no es una consecuencia por secuelas del accidente.

Por el momento, no se sabe mucho más, ya que la familia no ha querido emitir ningún comunicado, pero desde el hospital han mandado un mensaje de esperanza, ya que, aunque su estado de salud es grave, propio de una operación de estas características, todo va bien. No obstante, Lauda permanecerá un largo periodo de tiempo ingresado en el hospital, ya que el tiempo habitual en personas jóvenes es de dos a tres semanas, pero en gente mayor, este tiempo se incrementa, a pesar de que el hospital de Viena está especializado en este tipo de intervenciones, ya que realiza en torno a 120 operaciones similares al año.