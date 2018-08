McLaren confirma que estuvo cerca de fichar a Ricciardo

Google Plus

En la jornada del viernes se ha confirmado que Daniel Ricciardo abandonará Red Bull a final de temporada para unirse a Renault, pero aún quedan muchas piezas del puzzle por encajar y muchos equipos por confirmar a sus pilotos para la próxima temporada y, presumiblemente, comenzarán a hacerlo a partir del Gran Premio de Bélgica, la primera cita tras el parón veraniego.

Tras la noticia de la marcha de Ricciardo, el equipo McLaren ha confirmado que estuvo cerca de fichar al piloto australiano, cuando durante el Gran Premio de Francia se le vinculó con McLaren o Renault. Lo cierto es que los de Woking no tienen nada asegurado de cara a 2019, ya que el contrato de sus dos pilotos finaliza esta temporada, y Fernando Alonso aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

Zak Brown, CEO de McLaren, dijo al portal RACER que tuvieron un par de reuniones, y también que son grandes admiradores del trabajo de Ricciardo. "Creo que es un gran tipo, creo que es un gran piloto de carreras", aseguró. Por otro lado, reconoció lo evidente, y es que Brown opina que si fueran un equipo más competitivo, hubieran tenido más posibilidades de contar con él. "Creo que tenía un fuerte deseo de irse y creo que probablemente fue muy cercano entre nosotros y Renault", continuó diciendo.

Tras la marcha del australiano, Max Verstappen pasa a ser el número uno del equipo y, aunque suenan muchos nombres para ocupar el asiento de Ricciardo, todavía no hay nada confirmado. En McLaren, ha sonado el nombre de Carlos Sainz, pero el CEO de McLaren asegura que no es el plan central del equipo y que las noticias que se han publicado en la jornada del viernes no tienen ningún impacto para los de Woking.

Con respecto al futuro de Fernando Alonso, Brown no ha mostrado demasiada preocupación, ya que cree que continuará con ellos. "Creo que se ha convertido en una llave en mano para otros equipos, pero tenemos un plan que estamos ejecutando contra el cual la movida de Ricciardo no tiene impacto", comentaba Brown. Por último, quiso añadir que Red Bull es un gran equipo de carreras, pero que el piloto español tiene en su mente todo lo que quiere hacer. "Nunca digas nunca, pero no creo que cambie nada en el mundo de Alonso", sentenció.