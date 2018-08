Ecuador Mundial F1: Brendon Hartley, el piloto menos fuerte de Toro Rosso

La Fórmula llegó al descanso estival tras el pasado Gran Premio de Hungría celebrado el 29 de julio en el circuito de Hungaroring. Llegado este punto, es momento de repasar cómo se ha desarrollado esta primera parte del campeonato para uno de los pilotos de Toro Rosso, en concreto, Brendon Hartley.

Situación tras el último Gran Premio

Brendon Hartley es uno de los pilotos de Toro Rosso en esta temporada 2018. El piloto neozelandés hizo su mejor fin de semana en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría, a pesar de no lograr ningún punto. Clasificó octavo bajo la lluvia y el domingo cruzó la línea de meta undécimo. “Estoy decepcionado por no conseguir puntos tras una clasificación sólida. Tuve una gran salida pero decidí no colarme por el interior de Gasly, lo que me hizo perder posición con Magnussen. Mi carrera quedó destrozada ya que me quedé atrapado tras Sainz durante la primera mitad de la carrera cuando estaba con el neumático más duro. Luego, reaccionamos demasiado pronto a la parada de Hülkenberg y pusimos el neumático medio, con el que no tuve mi mejor rendimiento. Tuve una buena salida pero, desafortunadamente, no hubo puntos. Estoy contento por el equipo y porque hayan conseguido más puntos, una buena recompensa por todo el trabajo duro de los últimos meses”, expresaba tras la carrera.

Brendon Hartley es décimo noveno en el mundial de pilotos con tan solo dos puntos. Solo tiene por detrás a Sergey Sirotkin con ninguno. Tiene a dos puntos por delante a Lance Stroll, a tres a Marcus Ericsson, a seis a Stoffel Vandoorne, a once a Charles Leclerc, a diecinueve a Romain Grosjean y a veinticuatro a su compañero, Pierre Gasly.

Brendon Hartley en el GP de Hungría | Fuente: Getty Images

Resultados en la primera parte de la temporada

Esta primera parte de la temporada no ha sido nada buena para el piloto neozelandés. Es cierto que Toro Rosso no es uno de los equipos más rápidos de la zona media pero tiene incluso a Stroll por delante en la clasificación.

Hartley ha puntuado en tan solo dos ocasiones: terminó décimo en Azerbaiyán y en Alemania y logró por tanto un punto en cada una de esas carreras. Ha abandonado en cinco ocasiones. Sus posiciones oscilan entre la décima y la décimo séptima. En clasificación, su mejor posición ha sido la octava que logró precisamente en el último Gran Premio de Hungría. Es la única vez en la temporada que ha conseguido pasar a la Q3. Ha pasado otras tres veces a la Q2 y en las demás no ha logrado pasar de la Q1.

Esta primera mitad de temporada ha estado además marcada por los rumores de que iba a ser sustituido a partir del Gran Premio de Canadá por sus malos resultados. Finalmente, eso no sucedió y a día de hoy continúa en Toro Rosso.

Brendon Hartley en el GP de Alemania | Fuente: Getty Images

Puntos fuertes y débiles

Uno de los principales puntos fuertes de Brendon Hartley es su apuesta por la Fórmula 1 de forma exclusiva. El neozelandés renunció a competir en el WEC, como sí hizo en la última parte de la pasada temporada. “Seguiré asociado con Porsche pero no haré otras carreras que no sean de Fórmula 1. Creo que es lo mejor para mi porque debo estar totalmente centrado. Tengo un gran desafío por delante y soy consciente de ello. Gastaré toda mi energía y tiempo en estar preparado físicamente, llegar fresco a las carreras y en buena forma. Me esforzaré en cada detalle del programa de trabajo del fin de semana. Tengo una enorme oportunidad y quiero aprovecharla”, declaró a The Herald antes de comenzar la temporada 2018.

Otro de sus puntos fuertes es la experiencia que tiene en condiciones cambiantes gracias a su trayectoria en el WEC. Compitió con Porsche entre el 2014 y el 2017. Ganó el mundial en 2015 y 2017 y las 24 horas de Le Mans en el 2017. Él mismo reconoció en el Gran Premio de Alemania que esto le ayuda a la hora de tomar algunas decisiones. “Lo hice bien y tomamos la decisión correcta, ya que permanecimos fuera cuando llegó la lluvia. El equipo y yo tuvimos una buena comunicación en condiciones cambiantes y valió la pena. Usé mi experiencia en carreras de resistencia para ayudar al equipo a tomar una decisión, así que estoy muy contento con la carrera que hice hoy y por llevar algún punto a casa – finalizó décimo”.

Brendon Hartley en Le Mans en el 2014 | Fuente: Getty Images

Uno de sus puntos débiles es la diferencia de puntos respecto a su compañero, Pierre Gasly. El piloto francés tiene 26 de los 28 puntos de Toro Rosso, es decir, 24 más que Hartley. Gasly ha puntuado en tres ocaciones y su mejor posición fue una cuarta en Bahrein. En clasificación, el francés ha pasado a Q3 en tres ocasiones y a Q2 en cuatro. Cinco veces se ha quedado en la Q1 por ocho de Hartley.

Otro punto débil de Brendon Hartley es su irregularidad. Es cierto, que hay circuitos en los que Toro Rosso funciona mejor que en otros. Sin embargo, tiene una décimo quinta posición en Australia, una décimo séptima en Bahrein, una décima en Azerbaiyán, una duodécima en España, una décimo cuarta en Francia, una décima en Alemania y una undécima en Hungría. En clasificación, sus posiciones van de la octava de Hungría a la vigésima de España, la décimo novena de Austria o la décimo séptima de Francia.

Otro punto débil muy importante es que ha abandonado en cinco ocasiones, es decir, un 41,6% de las carreras. Muchos de estos abandonos se han debido además a errores propios o toques. En China tuvo un toque con Gasly y un problema en la caja de cambios. En Mónaco tuvo un problema con el alerón delantero y un toque con Charles Leclerc. En Canadá tuvo un toque con Stroll en la curva 4. En Austria tuvo un fallo en su monoplaza. En Gran Bretaña sufrió un problema técnico antes de comenzar la carrera.

Posible evolución en la segunda parte

Teniendo en cuenta el ritmo actual de Toro Rosso y el rendimiento de Hartley en la primera parte de la temporada, es poco probable que consiga muchos más puntos en esta segunda parte. Es cierto que si no tiene problemas mecánicos ni grandes errores propios podría sumar puntos en un par de ocasiones y adelantar en el mundial de pilotos a Lance Stroll y a Marcus Ericsson, además de contribuir a Toro Rosso en el mundial de constructores.

Es su primera temporada completa en Fórmula 1, ya que la pasada solo compitió en las últimas cuatro carreras tras la expulsión de Daniil Kvyat de Toro Rosso. Consiguió una décimo tercera posición en Estados Unidos y una décimo quinta en Abu Dhabi. Abandonó en México y en Brasil. Es destacable que compaginó estas carreras con el WEC. Compitió en las 6 horas de Fuji, el Gran Premio de Estados Unidos, el Gran Premio de México, en las 6 horas de Shanghái, en el Gran Premio de Brasil, en las 6 horas de Bahrein y en el Gran Premio de Abu Dabi. Esto implica siete fines de semana seguidos de competición.

Foto: Getty Images

Conclusión

Es difícil prever qué puede pasar pero con la evolución de Honda en esta primera mitad y aprendiendo de los errores, Hartley podría tener una mayor regularidad y mejores actuaciones.

A día de hoy, se desconoce cuál será su futuro la próxima temporada pero durante este año se barajaba a Dan Ticktum. Esto cambió tras el fichaje de James Key por Mclaren y no han faltado los rumores de que Toro Rosso podría hacerse a cambio con Stoffel Vandoorne o Lando Norris.