Steiner: "Tenemos que cuidar a los 10 equipos actuales"

Estando en parón de verano, y habiendo hecho las valoraciones pertinentes tras Hungría, los equipos se van de vacaciones aunque no como los pilotos que desconectan totalmente durante unos días, ellos siempre trabajan , hablan y siguen valorando opciones. Teniendo en cuenta la delicada situación de la Fórmula 1 actual, con sus elevados presupuestos y su tecnología punta, estas pausas también sirven para valorar como está y hacía dónde va la competición.

La última víctima de todo esto fue Force India, equipo (y empresa), que entró en concurso de acreedores durante el Gran Premio de Hungría, ya que estaba llegando a situaciones de banca rota, y por lo tanto, se vieron obligados a forzar el concurso de acreedores y buscar así un comprador para financiar sus deudas y futuros proyectos.

De cara a 2019, Jean Todt, anunció que cabía la posibilidad de atraer a equipo nuevos a la Fórmula 1 (no concretó si sustituyendo a otros equipos, o añadiéndose a los que ya hay), aunque de todas maneras no hablo en ningún momento de negociaciones serias, pero si que era algo que estaba sobre la mesa. Ahora falta ya relativamente poco para 2019, y es probable que no entre ningún equipo nuevo, como mínimo, hasta 2020 o 2021.

Haas, fue el último equipo "nuevo" que entró en la Fórmula 1, lo hizo en 2016, de la mano de la empresa del propio Gene Haas que da nombre al equipo y a la empresa americana. Desde entonces, el equipo ha ido progresando, este año, a nivel de potencial, son los cuartos pero no lo han aprovechado por grandes y numerosos errores. Su Team Principal, Günther Steiner ha hablado sobre los equipos y el futuro de la Fórmula 1 en ese sentido.

'Kev' Magnussen con Haas. Foto: F1

"Force India es un equipo que merece continuar. Espero que los nuevos propietarios sean las personas adecuadas. Alguien que lo compre, se quede, y todas las personas mantengan sus trabajos y, así, la Fórmula 1 podrá seguir contando con 10 equipos en el futuro", declaró el italiano a cerca del caso de Force India.

A lo que añadió que: "Se puede competir con 18 coches, pero creo que 10 equipos es un número mejor. Prefiero tener 20 coches fuertes antes que alguien que no debería estar aquí. Creo que tenemos que cuidar de los 10 equipos presentes. Todo el mundo dice que deberíamos tener 11 o 12 equipos. Hay 10 luchando por seguir vivos, entonces, ¿por qué nos preocupamos por el 11? ¿No deberíamos preocuparnos por mantener los 10 de aquí?"

Steiner dejó claro que el no es partidario de reducir la parrilla, aunque tampoco lo es de aumentarla. Hace unos años, exactamente, en 2010, la Fórmula 1 habló de rebajar los presupuestos para que entraran nuevos equipos, fue el caso de HRT, Virgin Racing y Lotus, ¿resultado?, en 2015, no quedaba ninguno.

HRT lo dejó antes de la temporada 2013, Lotus se convirtió en Caterham, y más tarde entró en concurso de acreedores y se fue de la Fórmula 1 en 2014. Lo mismo pasó con Virgin que pasó a ser Marussia, y más tarde Manor, pero en 2015, con Roberto Merhi, Alexander Rossi y Will Stevens, también abandonaron. Por lo que Steiener acierta cuando habla de hacer bien las cosas, y en este caso, se empieza por proteger y asegurar a los diez que ya hay, y si e plantea bien añadir a alguien más, pero no hacer locuras.

"No puedo pensar en el futuro, primero hay que salvar a Force India. A finales de 2020, cuando todos los equipos sean estables y estén a salvo, entonces podremos ver. Quedan más licencias por ahí, así que podría ser posible. No estoy en contra. Pero no tiene sentido tener un undécimo equipo y que un año después, los dos desaparezcan y vuelves a tener nueve", finalizó Günther cuando se le preguntó sobre la posibilidad de meter equipos en 2021, cuando la nueva normativa entre en vigencia.