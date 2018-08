Ecuador Mundial F1: Sergio Pérez, incertidumbre hasta el final

Google Plus

Con su equipo declarado en bancarrota, Sergio Pérez, posiblemente, se enfrente a una de las temporadas más difíciles en su carrera como piloto de Fórmula 1. El piloto mexicano, con 12 carreras disputadas, se encuentra en la 10ª posición en el Mundial de Pilotos con 30 puntos.

Comienzo agridulce

El comienzo de esta temporada no fue lo esperado para Force India. Una pretemporada en la que estuvieron bastante escondidos, confirmaron lo que se ha visto hasta la fecha. En Australia, 'Checo' se quedó a las puertas de la zona de puntos quedando en la 11ª posición en carrera. En Bahrein y en China, no puntuó tampoco. Un 16º puesto en Bahrein y un 12º en China, hacía ver que Force India ya no era la mejor escudería de la zona media, como venía siéndolo estos dos últimos años.

Pero, en el Gran Premio de Azerbaiján, el piloto mexicano entró en la zona de puntos por la puerta grande. Como viene siendo habitual desde que el circuito urbano de Bakú forma parte del calendario de Fórmula 1, los Force India se muestran muy fuertes con respecto a sus rivales más directos. Pérez calificó en la octava posición, justo por detrás de su compañero de equipo, Esteban Ocon. En la carrera, mantuvo un muy buen ritmo. Pero, tras el primer Safety Car de la carrera, fue sancionado con 5 segundos de penalización por adelantar a Carlos Sainz antes de la línea de Safety Car. Tras la autoeliminación de los Red Bull, Sergio Pérez se colocó en la quinta posición. Cumplió la sanción durante el segundo período del coche de seguridad que provocaron los anteriormente mencionados Red Bull. En la relanzada, un error de Vettel por hacer un plano al neumático y el pinchazo de Bottas en la penúltima vuelta, hizo que el mexicano se colocase en puestos de podio. Y así terminó. Consiguió un meritorio tercer puesto tras Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen.

Pero, en Mónaco, se tuvo que conformar con el 12º puesto. En Canadá tenía un buen ritmo para hacer cara a los Renault. Pero un toque con Carlos Sainz en la primera curva de la vuelta 5 relegó al mexicano a los últimos puestos de la parrilla y acabó la carrera en 14ª posición. En Francia, un problema con el motor le obligó a tener que abandonar en la vuelta 27.

Racha de tres carreras puntuando

Pero esos resultados se transformaron a partir de Austria. En el Red Bull Ring, el piloto mexicano volvió a sumar puntos tras llevar sin hacerlo desde el Gran Premio de España, donde acabó 9º. En Austria, el piloto de Force India tuvo una mala clasificación en la que no pasó de la Q1. Calificó 17º. Pero una sanción a Charles Leclerc y otra a Fernando Alonso, hizo que el mexicano avanzara a la 15º posición en la parrilla de salida. En una carrera en la que sus rivales tuvieron problemas con los neumáticos y también con la unidad de potencia, hizo que 'Checo' avanzara poco a poco en la clasificación hasta situarse en la 7ª posición, detrás de los dos Haas y de su compañero de equipo, Esteban Ocon.

En Gran Bretaña, calificó 12º y, en la primera vuelta de la carrera tuvo un toque, perdió el control del coche y trompeó en la salida de la curva. Esto, le pilló por sorpresa a Sergey Sirotkin que salía desde el pit-lane y por muy poco, no colisionaron ambos pilotos. Fue remontando poco a poco y, un Safety Car que provocó Marcus Ericsson benefició al piloto mexicano. Tras la relanzada, ganó dos puestos por el abandono de Carlos Sainz y Romain Grosjean. Esto provocó la salida de otro Safety Car. En la segunda relanzada, adelantó a Pierre Gasly, que iba 11º. El abandono de Max Verstappen aupó al mexicano a la 10º posición y ahí se quedó hasta la bandera a cuadros. Y, en Alemania, con unas condiciones meteorológicas complicadas con la lluvia, el piloto mexicano aguantó con los neumáticos de seco y sacó tajada consiguiendo finalizar en la 7ª posición.

Force India en bancarrota

Durante la semana del Gran Premio de Hungría, concretamente el viernes, Force India se declaró ficialmente el bancarrota y en venta ante las numerosas deudas que el equipo tiene. Además, se puso la escudería en concurso de acreedores. Uno de los afectados es Sergio Pérez. El piloto mexicano ha demandado a la escudería por una deuda de 4 millones de dólares que le deben. A todo esto, el piloto mexicano añade que los pobres resultados que están consiguiendo esta temporada en comparación con 2017, es debido a la escasa fabricación de piezas para el coche.

Conclusión

En comparación con su compañero de equipo, Sergio Pérez se sitúa por delante de Esteban Ocon en el Mundial de Pilotos. El piloto francés está colocado en la 12ª posición a tan solo un punto de los 30 que tiene 'Checo'. Spa y Monza pueden ser unos trazados favorables para Sergio Pérez. El Force India siempre se ha caracterizado por ser un coche que destaca por su velocidad punta. En estas 9 carreras restantes se verá cómo finaliza la temporada 'Checo' y su destino de cara a la próxima temporada ya que, a día de hoy con la bancarrota de Force India, no tiene un puesto garantizado para el año que viene.