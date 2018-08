Villeneuve sobre Ricciardo: "Es genial que se vaya a Renault"

La salida de Daniel Ricciardo de Red Bull, cuando todo el mundo esperaba su renovación con el equipo, y su marcha a Renault ha sido, sin duda, una de las noticias de este parón veraniego.

Fue una sorpresa para todos, aunque Jacques Villeneuve, ex piloto de Fórmula 1, ha confesado que se esperaba la noticia y que le parece algo lógico, aunque en un primer momento nadie creyera que lo que contaba era cierto. "Hablo de esto desde hace un mes, pero nadie me creyó. Todo el mundo pensó que se quedaba en Red Bull, pero es genial que se vaya a Renault", comenzó diciendo, ya que opina que es un equipo de fábrica que cuenta con grandes recursos. No obstante, no es lo único sobre lo que habló el canadiense, también dio su opinión sobre la unión entre Red Bull y Honda para la próxima temporada, y piensa que no es creíble. "Red Bull también es el equipo de Max Verstappen en el sentido de que toda la atención tiene él", apuntó para el diario Le Journal de Montreal.

Cyril Abiteboul, director general de Renault, explicó que entre sus opciones estaban Carlos Sainz y Esteban Ocon, pero también Daniel Ricciardo, y está convencido de que si hubieran dejado pasar la oportunidad, se arrepentirían. "Ricciardo era la única opción, además de la mejor, para nosotros de tener un piloto 100% Renault", continuó diciendo a RMC Sport. Sobre el fichaje de Ocon, el actual piloto de Force India, dice que Mercedes le hubiese cedido, y reconoce que estuvo en su lista, aunque no funcionó.

El parisino considera la incoporación de Ricciardo a su equipo como un oportunidad única, que puede que no la vuelvan a tener hasta que no se implanten las nuevas medidas que Liberty Media planea. "No nos podíamos permitir no ficharle. Estas oportunidades pasan una vez cada dos o tres años. La próxima vez que pase el tren de los pilotos punteros, quizá es después de 2021", sentenció.