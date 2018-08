Ecuador Mundial F1: Kevin Magnussen, el chico malo de la parrilla

Google Plus

Llegado el ecuador de la temporada 2018 de Fórmula 1,toca repasar la actuación de cada piloto y, en esta ocasión, del piloto danés de la escudería Haas, Kevin Magnussen.

El piloto de 22 años está siendo una de las sorpresas agradables de la temporada en curso, pues las expectativas no eran excesivamente altas en un principio. Está en su cuarta temporada completa en el Gran Circo, pero Magnussen es un piloto que no ha tenido un papel destacable hasta ahora en la máxima categoría del automovilismo al no tener nunca un coche realmente competitivo.

Este año la cosa ha dado un cambio radical para el danés gracias al sorprendente rendimiento que ha mostrado el VF-18, situándose en la mayoría de Grandes Premios en los primeros puestos de la zona media de la parrilla, inmediatamente detrás del TOP 3(Mercedes, Ferrari y Red Bull), lo que ha permitido dar a sus pilotos una mayor visibilidad de cara al espectador.

Situación actual

Magnussen pelea junto a Fernando Alonso y Nico Hülkenberg para ser el rey de la zona media, el séptimo puesto de la clasificación. En algún momento de la temporada ha llegado a situarse en esa posición, pero actualmente se encuentra octavo con 45 puntos, a 7 del piloto alemán de Renault y un punto por encima del bicampeón del mundo, con quien ha protagonizado algún que otro polémico episodio con diferentes disputas dentro de la pista que no gustaron nada al asturiano. Esto fue más allá de los trazados y los mensajes entre ambos pilotos llenaron los titulares de la prensa, sobre todo tras el Gran Premio de Gran Bretaña.

Mas allá de sus polémicas, Magnussen ha tenido actuaciones muchísimo más destacadas que su compañero de equipo, Romain Grosjean, que esta lejos, muy lejos del danés en la clasificación de pilotos, concretamente 24 puntos por detrás, en 14ª posición, un puesto que no se corresponde con el potencial del monoplaza de Haas.

Puntos fuertes y débiles y evolución

Magnussen ha destacado en lo que va de temporada por saber llevar al coche al lugar que le corresponde por rendimiento en gran parte de los Grandes Premios. Aunque Grosjean en Austria conseguía el mejor puesto de Haas en lo que va de temporada al conseguir llegar a meta en cuarta posición, el danés ha cosechado buenos resultados en Baréin, España y Francia, mostrando un gran ritmo y liderando la clase media más que notablemente.

Aún así la sensación que dejan ambos pilotos de Haas es la de que otros pilotos llevarían al monoplaza americano a cotas más altas, pues ha habido carreras en las que no se ha mostrado el nivel que se esperaba en un equipo que es el claro favorito para conseguir liderar la zona media a final de temporada. Eso unido a las polémicas generadas por su agresividad, en ocasiones fuera de lo legal, en pista conforman los puntos a mejorar de un piloto que sigue evolucionando con el paso de las carreras.

De la misma manera que el equipo sigue evolucionando de manera acertada el VF-18, incluyendo mejoras regularmente que suponen que Haas sigue manteniendo el nivel mostrado al inicio de la temporada, algo que estaba en duda en un principio.

Conclusión

El VF-18 es probablemente el coche más rápido de la zona media y Kevin Magnussen es, de los dos pilotos del equipo, el que está ayudando en mayor medida a que la escudería americana consiga su objetivo en la que está siendo la mejor temporada de su historia.

A pesar de ello no lo tendrá nada fácil, pues tiene dos huesos muy duros de roer en sus dos rivales directos, Fernando Alonso y Nico Hülkenberg, por lo que el danés deberá dar un paso adelante en su rendimiento si quiere obtener el honorífico título de campeón de la zona media en esta temporada 2018.